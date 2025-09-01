Atlético: Nico González, in; Javi Galán, out

Ya es oficial: Nico González es jugador del Atlético de Madrid. Llega cedido de la Juventus hasta el 30 de junio con una opción de compra que puede elevarse hasta 32 millones de euros en función del número de partidos jugados. En cambio, se marcha Javi Galán al Nottingham Forest tras llegar a un acuerdo con el club ya que su contrato acababa el 30 de junio. Además, se está cerrando la cesión o traspaso (se valoran las dos opciones) de Carlos Martín al Getafe.

Nico González ha llegado a primera hora de la mañana a Madrid y luego ha superado el pertinente reconocimiento médico en el Centro de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento Vithas – Invictum del Hospital Universitario Madrid Arturo Soria antes de dirigirse a las oficinas rojiblancas en el estadio Riyadh Air Metropolitano para firmar el contrato que, inicialmente, le liga al equipo de Simeone hasta el 30 de junio de 2026. Por su cesión el Atlético paga esta temporada un millón de euros fijos más otro millón en bonus. El club italiano ha hecho oficiales los números de la operación.

Paralelamente el Nottingham Forest ha cerrado el fichaje por tres temporadas de Javi Galán, que ha rescindido con el club antes de comprometerse con el conjunto inglés, que ya había intentado sin éxito el fichaje de Nahuel Molina. Galán ya está de camino hacia el club al que Brian Clough llevó a proclamarse campeón de Europa en dos ocasiones consecutivas, y que volvió recientemente a la Premier tras muchos años en categorías inferiores.

Ahora, a falta todavía de muchas horas para el cierre del mercado, y mientras Atlético y Getafe discuten los detalles de la operación de Carlos Martín, hay que mantenerse alerta ante otros posibles movimientos, teniendo sobre todo en cuenta que en la Premier el mercado cierra a las ocho de la tarde, por lo que ese es el límite para la posible salida de Gallagher. En cuanto a Sorloth, ya se ha perdido la fe en que algún equipo haga una oferta por él.