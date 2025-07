Soy jardinero y ésta es la mejor hora para regar tus plantas en verano: evitarás que se sequen

Regar las plantas en verano es algo que debemos hacer de la mejor forma posible, siempre siguiendo unos pasos que nos traerán las mejores opciones posibles en estos días que tenemos por delante. Tocará ver qué es lo que puede pasar con esas plantas que quizás en estos días no habíamos tenido en consideración. Estas plantas que tenemos en casa sufren las consecuencias de un verano que puede acabar con ellas en un abrir y cerrar de ojos.

Sin duda alguna, estamos ante una situación que puede acabar siendo la que nos acompañará en unos días en los que parece que el sol está haciendo de las suyas. Con unas altas temperaturas que pueden acabar siendo las que nos causen estragos, estamos más pendientes de un cielo que trae sorpresas en la Tierra. Tocará ver qué es lo que puede pasar en estos días que hasta la fecha no hubiéremos tenido en consideración. Estamos viendo llegar un cambio en la manera de cuidar unas plantas que nos invitan a cambiar hábitos y seguir a los expertos. Este jardinero sabe cuándo es la mejor hora para regar nuestras plantas en verano.

Evitarás que tus plantas se sequen

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para lo peor con la mirada puesta a un cambio de ciclo que quizás hasta la fecha no hubiéremos imaginado. Tenemos que apostar claramente por un cambio de ciclo que llega de la mano de esos cuidados esenciales.

Las plantas sufren en verano. No todas, dependerá de la forma en la que estén situadas y del lugar de su procedencia. Nos hemos acostumbrado a tener todo tipo de plantas de interior sabiendo que la temperatura de la casa sufre pocas variaciones, pero las de exterior son otra historia.

Un jardín bonito, pasa por tener las plantas en las mejores condiciones posibles. Con la mirada puesta a un cambio que puede acabar generando más de una sorpresa inesperada. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de elementos que serán esenciales.

La hora en la que reguemos las plantas tiene mucho que ver con la absorción del agua que sufrirá sabiendo que estaremos ante un tipo de tarea que puede tener consecuencias inesperadas. Es momento de dejar salir algunos cambios claves que serán importantes en estos momentos.

Un jardinero nos explica la mejor hora para regar las plantas en verano

Hay tareas que son necesarias, rutinarias y tienen un fin, mantener en perfectas condiciones unas plantas que, de lo contrario, pueden sufrir los efectos de un sol abrasador. Con temperaturas de más de 40º a la sombra, es importante saber cómo y cuándo regar las plantas en plena ola de calor o cuando el verano nos muestra sus consecuencias más radicales.

Los expertos de Viveros la mezquita nos explican que: «Regar las plantas en verano es cierto que es más necesario, pero nunca debemos caer en el error de encharcarlas pensando que necesitan más agua por el calor. El abuso de agua sólo puede llevarnos a que las raices de nuestras plantas se pudran y éstas puedan morir. Si es importante incrementar la frecuencia del riego en lugar de la cantidad de agua suministrada. Las mejores horas para llevar a cabo el riego de nuestras flores y plantas es al atardecer y al amanecer. Regar las plantas durante las calurosas horas de los días de verano llevará a una evaporación del agua y no cumpliremos la necesaria misión del riego. La combinación del agua y el sol puede llevar a quemar las hojas al funcionar las gotas de agua como lupas. Si hablamos del riego de jardines en verano y no plantas en macetas, resulta conveniente regar dos o tres veces por semana con abundante agua sin llegar a inundar la planta. Cuando el riego se realiza durante poco tiempo corremos el riesgo de que el agua se quede en la parte superficial, no llegando a las raíces».

Siguiendo con la misma explicación: «Si las plantas se encuentran en el suelo o en una maceta, el riego deberá realizarse sobre la base para que el agua penetre mejor y conseguiremos mantener mejor la humedad con una capa de graba o corteza de pino. En verano también es frecuente que escapemos unos días de vacaciones. Si el periodo es superior a una semana será necesario confiar el riego a alguien para evitar la muerte de la vegetación por falta de agua, utilizar cualquiera de nuestros sistemas de riego o algunos trucos para ello de los que ya hemos hablado en alguna ocasión».

Tocará hacer como las abuelas, emplear la tarde o la puesta de sol a regar las plantas y refrescar la casa con la ayuda de estas aliadas del color y la frescura.