Alerta urgente por esta planta que ponemos en casa y que atrae a las serpientes en verano

La agricultura en España está marcada por la tradición y por el cuidado de árboles frutales que han acompañado durante siglos a sus habitantes. Sin embargo, en los últimos años, se ha desatado una curiosa inquietud que ha llamado la atención tanto de agricultores como de expertos en fauna: el aumento de serpientes en los olivares. Este fenómeno ha sido especialmente notorio en diversas regiones del país, donde la presencia de serpientes, sobre todo en el entorno de los olivos, ha aumentado considerablemente.

El hecho de que un árbol tan común como el olivo se haya convertido en un imán para estos reptiles, ha generado un sinfín de preguntas sobre las razones detrás de éste curioso comportamiento. Los olivares no sólo ofrecen refugio, sino también alimento. Situados en zonas rurales, son hábitats ideales para presas naturales como ratones, topos y lagartijas, que atraen a las serpientes en busca de comida. Además, el clima cálido de las áreas mediterráneas crea el entorno perfecto para estos reptiles durante gran parte del año.

¿Cómo lidiar con las serpientes?

El olivo es conocido por ser una planta que se adapta a diversos tipos de suelos y climas, pero más allá de sus características agronómicas, ofrece refugio y sombra, creando pequeños escondites perfectos para las serpientes. Estos refugios les permiten resguardarse del calor y, en los días más fríos, encontrar un lugar cálido, ya que, al ser reptiles de sangre fría, las serpientes necesitan fuentes de calor para regular su temperatura corporal.

La estructura de los olivares, con sus paredes de piedra seca que delimitan las parcelas, también juega un papel esencial. Ésta actúa como una barrera natural que favorece el retención del calor durante el día, lo que resulta en temperaturas agradables durante la noche, especialmente en los meses de verano. La acumulación de calor a lo largo del día y la liberación lenta de este calor durante la noche hace que los olivares sean un entorno perfecto para las serpientes.

A pesar de que la presencia de serpientes en los olivares no suele representar un peligro inmediato para los seres humanos, la creciente presencia de estos reptiles ha generado preocupación entre los agricultores. Muchos temen que puedan dañar las cosechas o que los trabajadores del campo puedan encontrarse con ellas durante sus jornadas de recolección. Aunque la mayoría de las especies de serpientes en España no son venenosas, el simple hecho de ver una serpiente puede asustar, lo que genera un ambiente de inseguridad para quienes trabajan en el campo.

Además, en ciertas zonas, algunas serpientes pueden ser portadoras de enfermedades que podrían afectar a los cultivos o a los animales que habitan en las fincas. Esto ha llevado a muchos agricultores a tomar medidas para reducir la presencia de estos reptiles en sus olivares.

Cómo actuar

Aunque las serpientes pueden resultar incómodas para los agricultores, es importante recordar que son una parte integral del ecosistema. Al igual que otros animales, juegan un papel esencial en el control de plagas, ya que se alimentan de roedores y otros animales pequeños que pueden dañar las cosechas. Por lo tanto, es importante encontrar un equilibrio entre manejar la presencia de serpientes y preservar su función ecológica.

Para minimizar la presencia de serpientes en los olivares, los agricultores pueden optar por una serie de medidas. En primer lugar, es fundamental mantener los olivares bien cuidados, con suelos limpios y libres de piedras o matorrales que puedan servir de refugio para las serpientes. Además, controlar la población de roedores en las fincas puede ayudar a disminuir la cantidad de presas disponibles para los reptiles.

Otra opción es instalar cercas de malla o barreras naturales que impidan que las serpientes se acerquen a las zonas de cultivo más sensibles. También se pueden usar trampas no letales para capturar a las serpientes y liberarlas en un área más alejada de los olivares.

Aunque el fenómeno de las serpientes en los olivares puede parecer extraño o incluso preocupante, es un recordatorio de cómo los seres humanos y la naturaleza están interconectados. Los olivos, al igual que otras plantas, forman parte de un ecosistema más amplio, que incluye a los animales que dependen de ellos para sobrevivir.

A medida que las condiciones de los olivares cambian, también lo hacen las especies que habitan en ellos. Como sociedad, es fundamental que aprendamos a entender estos fenómenos y a adaptarnos a ellos de manera respetuosa, para poder proteger tanto a nuestros cultivos como a la fauna que vive a su alrededor.

Si bien la presencia de serpientes en los olivares puede resultar desconcertante, también es una oportunidad para reflexionar sobre el equilibrio entre la agricultura y la conservación de la biodiversidad. Los agricultores deben encontrar formas de lidiar con estos reptiles de manera que no perjudiquen ni a los cultivos ni al ecosistema que sustenta toda la vida en la finca.