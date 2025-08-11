La mujer del comisionado ‘fake’ no acredita su título y se ve abocada a perder su puesto de 87.754 €

Este lunes ha finalizado el plazo para que Carmen Ninet, esposa de José María Ángel Batalla, el ex comisionado para la DANA que dimitió por la investigación sobre su título falsificado, acreditase su titulación para acceder al cargo de subdirectora del Museo Valenciano de la Ilustración y Modernidad (MuVIM). Ninet no ha aportado la documentación requerida, por lo que se vería abocada a la destitución.

A finales de julio, coincidiendo con la polémica de Ángel Batalla, la Diputación de Valencia abrió también expediente de información reservada a Ninet en relación a su puesto de funcionaria para el que se requiere titulación universitaria.

La sospecha es que la ex diputada socialista no tiene el título requerido, además de no ser funcionaria de carrera. Su sueldo asciende a 87.754 euros brutos anuales, por lo que Ninet se habría embolsado 720.000 euros durante nueve años en el cargo sin titulación.

La mujer del ex comisionado remitió a la Diputación de Valencia un escrito en el que afirmaba que no tiene la obligación de aportar ningún documento que acredite su capacitación académica, algo que no es cierto.

Carmen Ninet es una histórica dirigente socialista de la Comunidad Valenciana. Fue diputada en las Cortes entre 1999 y 2015, cuando decidió incorporarse a la Diputación de Valencia. Doce meses después, en marzo de 2016, fue designada subdirectora del Museo Valenciano de la Ilustración y Modernidad. Un cargo para el que es necesario ser un funcionario de la categoría A1.

Como reveló este periódico, la socialista no podría ostentar una categoría A1, ni A2, como funcionaria, puesto que para lograr esa habilitación es obligatorio poseer una titulación universitaria de grado (licenciatura) o equivalente. La propia Ninet ha reconocido que sólo cursó un año Instituto Superior de Empresa de Navarra.

La Diputación dio un plazo, que expiraba este lunes, para que Ninet acreditase ante la institución, con documentación oficial y compulsada, que cuenta con estudios superiores. La falta de acreditación implica la destitución fulminante al desempeñar un puesto sin la capacitación académica necesaria.

La dimisión del comisionado

El pasado 31 de julio, José María Ángel Batalla presentó la renuncia como comisionado especial del Gobierno para la Reconstrucción y Reparación de los daños provocados por la DANA tras la investigación abierta por el falso título universitario hallado en su expediente de funcionario de carrera en la Diputación de Valencia.

En una carta, dirigida al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el también presidente del PSPV mantenía que «jamás» había falsificado ningún documento ni se ha valido del mismo para acceder a ningún puesto y denunciaba las «reiteradas actitudes de inquina» desde que fue nombrado.

Un informe de la Agencia Valenciana de Antifraude considera que José María Ángel habría falsificado un título de diplomado en Archivística y Biblioteconomía en la Universidad de Valencia para acceder a la Administración Pública.

En la carta, insistía en que «el daño que a nivel personal» que representaba este, en su opinión, «ataque injustificado es enorme».

«Y sinceramente, no aguanto. Mi amor a mi partido, a mis compañeros, mi compromiso con mi Gobierno y mi presidente me hacen tomar esta decisión para no ser titular de esta campaña de desgaste incansable que me provoca un gran dolor. Y lo hago por mí y por mi familia. Por tanto, me voy. Me jubilo», concluía en su misiva.

El pasado viernes, Ángel Batalla fue ingresado de urgencia en el Hospital de Llíria (Valencia) por un intento de suicidio. Fue dado de alta ese mismo día.