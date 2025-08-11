Adiós definitivo a este emblemático parque de atracciones: cierra tras décadas de historia y deja 70 despidos

Los parques de atracciones siempre han tenido un encanto especial. Sin embargo en los últimos años parece que ya no atraen con el mismo interés a sus visitantes, especialmente a los más jóvenes. Y en esta ocasión tenemos que hablar de un parque que dice adiós y que en su día, fue de los más emblemáticos. No está en España, pero la noticia impacta porque se trata de uno de los más famosos y porque además deja a 70 personas sin trabajo.

Nos estamos refiriendo al Six Flags America, un parque de atracciones ubicado en Bowie, Maryland (Estados Unidos), que ha anunciado su cierre definitivo tras décadas ofreciendo diversión a grandes y pequeños. Junto a él también desaparecerá Hurricane Harbor, su parque acuático contiguo. El cierre está previsto para el final de la temporada 2025, por lo que todavía quedan algunos meses para despedirse. El anuncio sin embargo, ha entristecido a los visitantes habituales y a los nostálgicos, además de provocar un fuerte impacto en la comunidad local. Y no es para menos si tenemos en cuenta esos 70 despidos confirmados, lo que deja a muchas familias en una situación de incertidumbre laboral de cara al próximo año.

Adiós definitivo a este emblemático parque de atracciones

Six Flags America no era un parque más. Inaugurado en la década de los 70 bajo otro nombre y adquirido más tarde por la potente cadena Six Flags Entertainment Corporation, se convirtió con los años en uno de los espacios recreativos más conocidos de la región este de EE. UU. Su cercanía con Washington D.C. lo hacía especialmente popular para turistas y familias de los alrededores, que encontraban en sus instalaciones un lugar de esparcimiento asequible y vibrante.

Pese a su historia, la empresa matriz ha tomado la decisión de cerrar el parque al considerar que ya no encaja dentro de su «plan estratégico de crecimiento a largo plazo». Así lo explicó el presidente y director ejecutivo, Richard Zimmerman, en un comunicado donde también agradecía el esfuerzo de todos los trabajadores implicados y lamentaba el impacto emocional y laboral que esta medida tendrá.

El cierre también se enmarca en un proceso más amplio de revisión de la cartera de parques de la compañía, especialmente tras la reciente fusión con Cedar Fair, que ha convertido a Six Flags en el operador de parques temáticos más grande de América del Norte. Esta nueva etapa parece orientada a una mayor concentración de recursos en los espacios más rentables o de mayor proyección a futuro.

La despedida de Hurricane Harbor y el futuro incierto de la propiedad

Además de las montañas rusas y atracciones mecánicas de Six Flags America, también dirá adiós el parque acuático Hurricane Harbor, un espacio veraniego muy valorado por las familias locales. Ambos parques ocupan unas 500 acres (más de 200 hectáreas), una superficie que ahora se pondrá a la venta para su posible reutilización urbanística o comercial.

De hecho, la empresa ha contratado a CBRE, una importante firma inmobiliaria internacional, para gestionar la comercialización de los terrenos. Aunque aún no hay compradores confirmados, desde la empresa confían en que la propiedad atraerá un gran interés debido a su localización estratégica y dimensiones. No se descarta que en un futuro se reconvierta en un complejo residencial, un centro comercial o incluso en un nuevo espacio lúdico, aunque por ahora todo está en fase de especulación.

Esta operación responde también al objetivo de maximizar el «retorno de inversión» de las propiedades menos rentables, lo que deja entrever que la decisión no ha sido improvisada, sino parte de un plan corporativo más amplio para redirigir el negocio hacia zonas más prometedoras.

El despido de 70 trabajadores

Detrás del cierre hay personas que pierden mucho más que un empleo. 70 trabajadores a tiempo completo serán despedidos, aunque desde la compañía aseguran que recibirán las correspondientes indemnizaciones y beneficios, tal como marca la ley estadounidense. Sin embargo, más allá de los empleados fijos, también hay una gran cantidad de trabajadores de temporada cuya situación es todavía más incierta.

El realojo en otros parques del grupo no parece estar sobre la mesa, y esto agrava la preocupación entre los empleados. Muchos de ellos llevaban años e incluso décadas trabajando en el parque, y ahora deben afrontar una difícil transición profesional. Para una comunidad como la del condado de Prince George, esta pérdida de empleo supone un duro golpe económico y emocional.

No sólo se trata del sustento de decenas de familias, sino también del cierre de un lugar que era punto de encuentro para muchos vecinos. El propio presidente del Consejo del Condado, Edward Burroughs III, ha lamentado la decisión, recordando la importancia simbólica y social que el parque tenía para la zona.

El cierre de Six Flags America no es un caso aislado. Aunque de vez en cuando nos llegan noticias esperanzadoras, como la futura reapertura del Parque Tivoli en Benalmádena (Málaga), la realidad es que el número de parques de atracciones tradicionales está disminuyendo en todo el mundo. La competencia con nuevos formatos de entretenimiento digital, el coste de mantenimiento de estas instalaciones y la evolución de los hábitos de consumo están poniendo contra las cuerdas a muchos de estos espacios que tristemente, y como es el caso, acaban diciendo adiós.