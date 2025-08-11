Rectificación de Fem-ho en Català

En relación con el artículo publicado por este medio el día 5 de agosto de 2025, bajo el titular «Bolaños ordena a los tribunales de Baleares que sólo usen topónimos en catalán»; la entidad FEM-HO EN CATALÀ ejercita su derecho de rectificación al amparo de la Ley Orgánica 2/84 de 26 de marzo, y desea poner de manifiesto lo siguiente:

1.- Que no está vinculada en modo alguno a la entidad Plataforma per la Llengua ni mantiene relación jurídica o institucional con la misma.