La confianza del Mallorca en Arrasate no es eterna. Pase lo que pase en Vallecas seguirá en el cargo, pero el partido ante el Athletic, primero de la segunda vuelta en Son Moix, puede ser clave para definir el futuro del entrenador vasco, cada vez más discutido. El club, además, dispone de una herramienta clave: puede rescindirle el contrato sin pagarle el tercer año que tiene firmado.

A día de hoy no está sobre la mesa la posibilidad de destituir a Jagoba Arrasate. Es cierto que cada vez despierta más dudas su gestión, pero por ahora lo que hay es una calma tensa. Así seguirá el domingo -salvo que hubiera una hecatombe en forma de goleada, algo poco probable-, pero todo tiene un límite y el partido ante el Athletic del sábado 17 puede marcar un antes y un después en función no sólo del resultado, sino sobre todo de las sensaciones que transmita el equipo. A partir de ahí se volvería a valorar la situación.

Arrasate tiene firmado hasta el 30 de junio de 2027, pero existe una cláusula en su contrato que permite al Mallorca resolverlo sin hacer efectivo el tercer año, con la única condición de pagarle al 100×100 la segunda temporada o, lo que es lo mismo, el actual curso 2025-26, del que ya se ha consumido la primera parte. En caso de dar el paso, en consecuencia, el impacto económico no sería tan acusado como lo que supondría tener que hacer frente también al contrato del tercer año.

Existe preocupación en el club por la evolución -más bien involución- del equipo en las últimas jornadas, pero se cree que es reversible. Se va a hacer un esfuerzo para traer a un extremo en el mercado de invierno con el que se mejore la plantilla, pero si no hay una reacción no va a haber más remedio que tomar medidas drásticas y, por desgracia, en el fútbol eso casi siempre se traduce en un cambio de entrenador.