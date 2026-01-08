Así queda la jubilación en 2026 para los nacidos entre los años 1960 y 1970: ver para creer

En este año 2026 se vuelve a retrasar la edad de jubilación. Desde este 1 de enero, para poder acceder a la retirada con el 100% de la pensión, hay que cumplir una serie de requisitos que están estipulados en la Ley 27/2011 aprobada en su día por el Gobierno de Zapatero. A partir de este año ya pueden acceder a la pensión contributiva de jubilación los que hayan nacido en el año 1961 y cumplan con los requisitos de cotización. Consulta en este artículo todo lo que se pide para la jubilación este 2026.

España afronta otro año de gasto récord de pensiones de jubilación en el tercer año en el que la generación del baby boom accede al sistema de pensiones de la Seguridad Social. Casi 14 millones de españoles nacidos entre 1958 y 1957 están accediendo y accederán a la jubilación en los próximos años y esto supone el reto más importante de la historia para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Este desembarco en el sistema de pensiones será de alrededor del 24% de la población de los casi 50 millones de habitantes que tiene España, y la inversión más fuerte se espera alrededor de 2030.

A este gran aumento del número de los jubilados hay que sumar la alta inversión que se realiza en pensiones por el aumento progresivo de los últimos años conforme al IPC. También hay que meter en la coctelera la tendencia de España a vivir con altas tasas de paro y la tasa de natalidad que impera desde hace años en el territorio. Esto deja un panorama poco halagador y una gran duda encima de la mesa. ¿Será capaz el Fondo de Reserva de la Seguridad Social de poder sostener esto?

Para ello, en los últimos años se vienen tomando medidas, siendo la primera de ellas la impuesta en la Ley 27/2011, que consiste en retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027. Además, en los últimos años se vienen aprobando leyes para penalizar a los trabajadores que se acojan a la jubilación adelantada y bonificar a los que opten por demorar su actividad laboral. Todo con el objetivo de tener al mayor número de españoles cotizando dentro de la Seguridad Social.

Requisitos para la jubilación en 2026

Por ello, en este 2026 han entrado nuevos cambios en lo que se refiere a la jubilación. Los trabajadores que tengan 65 años y no puedan acreditar una cotización mínima de 38 años y tres meses, tendrán que esperar hasta los 66 años y 10 meses para jubilarse. Dicho de otra manera, los nacidos en 1960 se podrán jubilar en este 2026 si cumplen con la cotización exigida. Los que no tendrán que esperar hasta 2028.

El próximo 1 de enero de 2027 se vuelve a retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años para las personas que no cumplan con 38 años y seis meses de cotización durante la vida laboral. Esto repercutirá en los nacidos en 1962, que en caso de no contar con este requisito, tendrán que esperar hasta el próximo 2029 para jubilarse.

Viendo cómo están actuando otros países como Dinamarca, que ha retrasado la edad de jubilación hasta los 70 años, y el panorama que se presenta en España con la generación del baby boom, todo hace indicar que desde el Gobierno se legislará próximamente para seguir retrasando la edad de jubilación.

¿Cuándo se pueden jubilar los nacidos entre 1960 y 1970?

Estos son los años a los que se podrán jubilar los nacidos entre 1960 y 1970 en función de si cumplen con la cotización exigida por la Seguridad Social y los que no la cumplan. Todo ello siempre y cuando no quieran sufrir penalizaciones en su pensión final de jubilación.