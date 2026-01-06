Confirmado por la Seguridad Social: las nuevas condiciones de baja laboral de los donantes de órganos

Estar de baja laboral es ya de por sí una situación complicada para quien la atraviesa. La persona tiene que pasar por el problema de salud o motivo médico que le obliga a parar, pero también se debe hacer frente a una preocupación que tiene que ver con la economía. Mucha gente cree que, al recibir una baja médica, seguirá cobrando su salario íntegro. Sin embargo, la realidad es muy distinta, aunque va a cambiar ahora en el caso de quienes están de baja por ser donante de órganos.

Dependiendo del trabajo que se tenga, el convenio que lo regula y evidentemente, el sueldo que se cobra, cuando se está de baja laboral se puede llegar a cobrar más o menos, por lo que se genera una desigualdad que provoca que muchos trabajadores tengan dudas antes de coger la baja, incluso aunque el médico lo recomiende. Esa sensación de no saber qué se va a cobrar, o si habrá que apretarse más el cinturón, pesa mucho en decisiones que deberían tomarse únicamente pensando en la salud. Pero en medio de este escenario tan poco claro de fondo, la Seguridad Social ha introducido una novedad que sí ofrece certidumbre, al menos a un grupo muy concreto y que son todas aquellas personas que donan un órgano o tejido en vida. De este modo, y desde este año, todo el proceso en el que se incluyen las pruebas previas, la intervención y la recuperación, se va a cubrir con una prestación del 100% del salario. Es un cambio que elimina cualquier pérdida económica y que coloca al donante en una posición mucho más protegida que hasta ahora.

Las nuevas condiciones de baja laboral de los donantes de órganos

La gran novedad tiene que ver con el tipo de protección. Hasta ahora cuando alguien era donante y tenía que coger la baja, todo se gestionaba como un permiso retribuido recogido en el Estatuto de los Trabajadores. Sobre el papel, implicaba que el empleado seguía cobrando su sueldo, pero en la práctica no siempre era así. Algunos convenios no contemplaban complementos suficientes y eso hacía que la retribución final dependiera de múltiples factores, desde la empresa hasta la mutua.

Con la nueva regulación, esa incertidumbre desaparece. El trabajador pasa a estar de baja médica por incapacidad temporal, lo que garantiza que no perderá ni un euro. La Seguridad Social asume el pago desde el primer día y lo hace sobre el 100% de la base reguladora, sin aplicar reducciones ni esperar a que la empresa complemente el salario.

La ley que lo respalda y desde cuándo está en vigor

El cambio no es menor y llega avalado por una norma específica. Se trata de la Ley 6/2024, de 20 de diciembre, que se publicó en el BOE el 21 de diciembre de ese mismo año y que tiene como objetivo reforzar la protección de las personas donantes en vida de órganos o tejidos al estar de baja. La ley no se aplicó de inmediato ya que fijó su entrada en vigor para el 3 de marzo de 2025. Ese margen de tiempo permitió que empresas, mutuas y administraciones ajustaran sus procedimientos internos para adaptarse al nuevo esquema.

Desde esa fecha, el mecanismo funciona de forma mucho más clara. La empresa sólo debe realizar las comunicaciones habituales, igual que en cualquier otra baja médica, y la Seguridad Social se encarga del resto. Con ello, el trabajador no pierde salario y no tiene que depender de si su convenio recoge o no un complemento específico.

Cómo se aplica la baja y qué incluye exactamente

La incapacidad temporal para donantes cubre tanto el periodo previo como el posterior a la intervención. Esto significa que el tiempo necesario para las pruebas, valoraciones médicas y trámites relacionados con la donación también está protegido. Una vez realizada la extracción, la baja continúa durante toda la recuperación, con un seguimiento médico que determina su duración final.

El objetivo es doble. Por un lado garantizar que el donante no sufra ninguna merma económica y asegurar que cuenta con el tiempo necesario para recuperarse en condiciones óptimas. Se reconoce así el papel social y sanitario de quienes deciden donar un órgano o tejido en vida, un gesto que puede cambiar literalmente la vida de otra persona.

Una medida que aporta seguridad y elimina incertidumbres

Para muchos trabajadores, este cambio supone un alivio. Hasta ahora, existía la duda de si el permiso iba a cubrir completamente el salario o si sería necesario recurrir a la empresa o al convenio para completar esa diferencia. La nueva baja de incapacidad temporal elimina esa situación y la sustituye por una prestación directa y gestionada íntegramente por la Seguridad Social.

Además, al equipararse al 100% desde el primer día, evita las reducciones económicas que se aplican en otras bajas médicas durante los primeros tramos. Esto contribuye a que la persona pueda centrarse en la recuperación y en su salud.