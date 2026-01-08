La Seguridad Social lo confirma: tu puesto se suspende si tu baja médica se alarga más de 18 meses

¿Qué ocurre cuando un trabajador llega a los 18 meses de baja médica? La Seguridad Social se ha pronunciado a través de sus canales oficiales sobre lo que ocurre cuando una persona sobrepasa los 545 días máximos que un ciudadano español puede estar en situación de incapacidad temporal. Consulta en este artículo todo lo que dice la Seguridad Social sobre la baja médica, una situación que afecta a millones de trabajadores españoles.

España superó registros históricos en 2025 en lo que respecta a las bajas médicas por accidente o enfermedad. En los primeros siete meses del año anterior se abrieron hasta 5 millones de procesos para convalidar una incapacidad temporal y actualmente 1,6 millones de trabajadores se encuentran en situación de baja médica en España. Los requisitos para ser beneficiario en España de una incapacidad temporal o baja médica son los siguientes.

Estar de alta o en una situación asimilada al alta en la Seguridad Social.

Tener un parte de baja médica autorizado por un médico y que acredite la situación de incapacidad temporal.

Haber cotizado al menos 180 días en los últimos 5 años.

Con respecto al periodo de cotización necesario, en casos de accidente o enfermedad profesional no será necesario acreditar un mínimo de 180 días cotizados en los últimos años. La Seguridad Social también confirma a través de sus canales oficiales la duración de una incapacidad temporal, que es la gran cuestión que se hacen los cientos de miles de españoles que están en esta situación.

Un trabajador en principio puede estar de baja médica un total de 12 meses (365 días) con la posibilidad de extenderla hasta los 18 meses (545 días). En casos muy concretos se puede extender hasta los 24 meses (730 días) por la demora de calificación, que se concede a las personas que van a tener una recuperación próxima, como sucede en los casos de una operación.

La Seguridad Social y la baja médica

¿Qué ocurre cuando finalizan los 18 meses de una baja laboral? La Seguridad Social responde a esta pregunta en los casos de los trabajadores que hayan extendido la incapacidad más allá de un año. «Si tu situación de incapacidad temporal supera los 545 días de duración, revisaremos tu caso», informa la Administración a través de sus canales oficiales sobre una situación que suele ser el final de la incapacidad temporal para muchos trabajadores.

Ante esta situación, el Instituto General de la Seguridad Social iniciará un proceso en el que tomará un veredicto y, mientras se toma la decisión, la empresa procederá a suspender la cotización del trabajador, pero este seguirá manteniendo el puesto de trabajo a la espera de que haya una comunicación oficial. La decisión será una de estas tres:

Conceder el alta médica.

Reconocer la incapacidad permanente del trabajador.

Ampliar la incapacidad seis meses más hasta los 730 días.

@laboral_tips, un abogado experto en la materia, ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que informa sobre esta situación. «La baja médica tiene una duración ordinaria de 12 meses. Durante estos 12 meses cotizas normalmente y tienes los mismos derechos que trabajando: generas vacaciones, puedes estar cobrando el 100%…», comienza diciendo.

«Llegados a estos 12 meses, te puede prorrogar extraordinariamente la baja hasta los 18 meses. Hasta estos 18 meses también cotizas, no estás gastando paro en ningún momento y también estás generando vacaciones», cuenta. Este experto también deja claro que, en caso de extinguir la baja médica a los 18 meses, el trabajador tendrá que incorporarse al puesto de trabajo y, en caso contrario, será despedido.