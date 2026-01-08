La propuesta de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, de elevar el salario mínimo (SMI) en un 3,1% este año, hasta 17.094 euros anuales, supondrá un nuevo golpe para las familias y jubilados que tienen que contratar una cuidadora personal o empleada de hogar. También para pequeñas y medianas empresas y autónomos, que este año tendrán que gastar 68 euros más cada mes por cada empleado que tengan contratado o contraten con el salario mínimo.

Es el aumento de los costes laborales en 2026 para las empresas por los empleados que tengan el salario mínimo, de acuerdo a la propuesta de Yolanda Díaz de este miércoles. Todo apunta a que será definitiva ya que es la propuesta del grupo de expertos de Trabajo -si no tributa en el IRPF-, y aunque la patronal CEOE no se sume -ofreció un 1,5% de incremento, como el sueldo de los funcionarios-. Es poco probable que los sindicatos UGT y CCOO no la acepten.

De acuerdo con la subida del salario mínimo para 2026 propuesta por Yolanda Díaz, los costes laborales por cada empleado con este SMI aumentarán en algo más de 43 euros al mes -en doce pagas- por la parte del sueldo del trabajador. Mensualmente pasará a cobrar 1.424 euros brutos si lo recibe en 12 pagas. En 2025 ha sido de 1.381 euros, también en 12 pagas.

Además, los empleadores tendrán que asumir el alza en los impuestos que hay que pagar por cada trabajador. En el caso de aquéllos que tengan el salario mínimo, este año pasarán a pagar a la Seguridad Social más de 469 euros mensuales, frente a los 445 euros mensuales del año pasado. Son 25 euros más al mes.

En total, entre la subida del salario del empleado y lo que aumenta el coste de la Seguridad Social, pymes, autónomos y familias tendrán que gastar cada mes 68 euros más por cada trabajador cada mes. Son 816 euros más al año por cada empleado.

Los empleados también tendrán que pagar más a la Seguridad Social, en virtud del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), implantado por el Gobierno de Pedro Sánchez para llenar la hucha de las pensiones y pagar la jubilación a los baby boomers. En concreto, tres euros más al mes, hasta 92,57 euros -siempre en 12 pagas-.

Con la nueva propuesta de subida del salario mínimo, el Gobierno ya ha incrementado el SMI en algo más de un 53% desde 2018, cuando llegó al poder en junio tras una moción de censura contra Mariano Rajoy que apoyaron PNV y Junts.

En 2018 el salario mínimo era de 735,90 euros mensuales, mientras que este año será prácticamente con toda seguridad 1.220,69 euros al mes -en 14 pagas-. El incremento es el citado 53%.

Para este año el 3,1% es superior de nuevo a la inflación media del año pasado, que se ha situado en el 2,7%. Ese 2,7% es lo que subirán la mayoría de las pensiones. El sueldo de los funcionarios subirá un 1,5%.

El incremento del salario mínimo no necesita del visto bueno de la patronal CEOE ni de los sindicatos. Tampoco es necesario que se vote en el Congreso, donde el Gobierno y Yolanda Díaz han recibido últimamente importantes derrotas. Por lo tanto, todo apunta a que la subida será aprobada y será del 3,1%, como quiere Trabajo.

En cualquier caso, para tratar de conseguir el apoyo de la CEOE, Trabajo se ha comprometido a conseguir que suban los contratos públicos en línea con el salario mínimo, como piden los empresarios.