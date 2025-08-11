Muere Miguel Uribe, el candidato presidencial colombiano tiroteado durante un mitin en junio

Miguel Uribe, el senador y aspirante a la Presidencia colombiana tiroteado por un sicario durante un mitin en el mes de junio, ha muerto tras sufrir una hemorragia cerebral. El político, de 39 años, había empeorado en los últimos días y había tenido que ser sometido a varias intervenciones quirúrgicas tras el atentado que sufrió hace dos meses.

Según se hizo público este domingo, 10 de agosto, Uribe había sufrido una hemorragia en «el sistema nervioso central» y tuvo que ser sometido a varios procedimientos de urgencia en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde permanecía ingresado.

Uribe fue víctima de un atentado el pasado 7 de junio, cuando un sicario menor de edad le intentó asesinar durante un mitin del partido Centro Democrático en Bogotá. El agresor disparó varias veces contra el dirigente colombiano, que recibió dos tiros en la cabeza y otro en la pierna izquierda.

Las autoridades arrestaron como presunto autor de los hechos a un menor de de 15 años, que utilizó un arma de fuego tipo pistola Glock (9 milímetros). En la actualidad son seis los detenidos que se enfrentan a un procedimiento penal por el atentado, entre ellos el autor material del ataque. Todos están en prisión.

Sin embargo, la Fiscalía también ha vinculado con el intento de asesinato de Miguel Uribe a cinco personas más que habrían participado en la planificación. Carlos Fernando Triana, director de la policía colombiana, apuntó a la Segunda Marquetelia como posible responsable del plan. Se trata de una disidencia guerrillera fundada por Iván Márquez, líder histórico de las FARC.