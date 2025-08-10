Miguel Uribe en estado crítico por una hemorragia cerebral tras ser víctima de un sicario adolescente en Colombia

Miguel Uribe se encuentra en estado crítico tras sufrir una hemorragia cerebral a consecuencia del intento de asesinato del que fue víctima el pasado 7 de junio en Colombia. El senador y aspirante presidencial de la derecha, de 39 años, permanece ingresado desde entonces en la Fundación Santa Fe de Bogotá, que ha informado de su estado este sábado.

«En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo», detalla el parte médico del centro hospitalario, aunque su pronóstico sigue siendo de carácter reservado, aclara.

Tras la hemorragia, «el paciente ha requerido reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a su evolución. Continuará con un monitoreo hemodinámico y neurológico permanente», añade el equipo médico. El pasado 16 de julio, Miguel Uribe se sometió a una operación que logró superar.

El pasado 7 de junio, un sicario menor de edad intentó asesinar a Miguel Uribe Turbay, del partido Centro Democrático, cuando intervenía en un mitin en Bogotá. El agresor adolescente disparó varias veces contra el político, que recibió el impacto de dos tiros en la cabeza y otro en la pierna izquierda.

Las autoridades arrestaron como presunto autor de los hechos a un menor de de 15 años, que utilizó «un arma de fuego tipo pistola Glock (9 milímetros), y el aspirante presidencial fue intervenido de urgencia.

En la actualidad son seis los detenidos que se enfrentan a un procedimiento penal por el atentado, entre ellos el adolescente, autor material del ataque. Todos están en prisión.

Sin embargo, la Fiscalía también ha vinculado con el intento de asesinato de Miguel Uribe a cinco personas más que habrían participado en la planificación. Carlos Fernando Triana, director de la policía colombiana, apuntó a la Segunda Marquetelia como posible responsable del plan -«muy seguramente»-. Se trata de una disidencia guerrillera fundada por Iván Márquez, líder histórico de las FARC.