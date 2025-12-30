Maduro se burla de los venezolanos y finge ser ‘pobre’: «Tengo una sola cuentica de ahorro y un sueldito»

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado este martes que tiene un «sueldito de presidente» que equivale a «dos petros» (101,93 euros). Maduro ha realizado esta afirmación durante un acto público en la parroquia Macarao, al suroeste de Caracas, donde ha mencionado que tiene una «cuentica de ahorros» donde le depositan su sueldo de «presidente».

Según explica, ese sería su único ingreso oficial, insistiendo en que vive exclusivamente de lo que recibe como jefe de Estado. «Yo no soy ningún magnate ni quiero riqueza material para mi vida. Tengo una sola cuenta, una cuentica de ahorros donde me depositan mi sueldito de presidente al que no le veo la cara», ha señalado el dictador chavista.

Maduro también ha mencionado con un tono humorístico que su mujer, Cilita Flores, es la persona que usa su dinero. «Yo gano dos petros (criptomoneda creada por el régimen de Maduro en 2018 como un intento de sortear las sanciones internacionales), pero a esa platica no le veo la cara. Cuando la voy a buscar, ya Cilita la agarró para comprar unas cositas».

¿Cuánto cobra en realidad Maduro?

Según su Constitución, más en concreto de acuerdo con la Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los Altos Funcionarios del Poder Público, el presidente del país «no podrá ser superior a 12 salarios mínimos», lo que serían unos 1.560 bolívares. Sin embargo, en una información que extrajo la BBC de dicha ley afirmaba que Maduro cobra 4.068 dólares (3.455 euros) como presidente de Venezuela, siendo, uno de los mandatarios que menos gana de América Latina.

Al mismo tiempo, la economía venezolana mantiene un salario mínimo muy bajo, que lleva años congelado en el equivalente a unos pocos dólares mensuales según el tipo de cambio oficial, y depende mucho de bonos estatales complementarios, lo que hace que cualquier comparación de ingresos gubernamentales versus ingresos populares tenga un contenido político y económico complejo.

EEUU ataca objetivos terrestres

Por otro lado, la guerra lanzada por EEUU contra la narcodictadura de Nicolás Maduro ha entrado en una fase: ya no sólo se bombardean embarcaciones utilizadas por el narcotráfico que nutre al tiránico régimen de Maduro, sino también a objetivos terrestres. Así lo ha desvelado este lunes el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha dejado entrever que es el principio de una nueva fase de operaciones militares que incluirá más objetivos terrestres a partir de ahora.

«Atacamos todos los barcos y ahora atacamos la zona», ha afirmado Trump. «Es la zona de implementación», ha remarcado.

Esto supone un cualitativo salto en el cerco de EEUU contra el narcodictador Nicolás Maduro, que mientras tanto se aferra al poder esforzándose por dar una imagen de normalidad para consumo interno y, sobre todo, para mantener prietas las filas de sus fuerzas armadas, de las que depende para sostenerse en el cargo tras los sucesivos pucherazos electorales.