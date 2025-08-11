Por qué hay humo en Madrid hoy: de dónde viene y por qué huele a quemado

El intenso olor a quemado y la nube de humo que hoy lunes 11 de agosto han sorprendido a muchos vecinos de Madrid tienen su origen en el incendio declarado en la zona este de Tres Cantos. El fuego, que comenzó alrededor de las 19:45 horas, ha alcanzado el nivel 2 de peligrosidad debido a su proximidad a las viviendas, lo que ha obligado a un amplio despliegue de efectivos de extinción. El Summa112 ha atendido a un varón con quemaduras en el 98% del cuerpo, que ha sido trasladado al Hospital público La Paz en helicóptero de Guardia Civil. Además, ha sido atendido también un varón de 83 años con dolor torácico.

Las llamas han afectado principalmente a una zona de pastos y matorrales, y se han extendido hacia el sur-sureste de la localidad. El humo en Madrid hoy ha llegado a lugares como Barajas, San Sebastián de los Reyes o Alcalá de Henares. Bomberos de la Comunidad de Madrid, agentes forestales, Policía Local, Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajan desde primera hora de la tarde para contener las llamas del incendio de Tres Cantos, apoyados por medios aéreos que descargan agua sobre la zona afectada.

El Ayuntamiento de Tres Cantos y el Centro de Emergencias han emitido un aviso urgente a los residentes de la zona, recomendando cerrar las ventanas y seguir las actualizaciones oficiales a través de redes sociales, para evitar la inhalación de humo.

La columna de humo es visible desde varios puntos de la capital, lo que ha generado preocupación entre los madrileños que han llenado las redes con mensajes preguntando por el origen del olor.

Las autoridades mantienen cortados algunos accesos y controlan el tráfico en las inmediaciones como medida de seguridad. El operativo de extinción continúa activo y no se descarta que el humo siga siendo perceptible en varias zonas de Madrid durante las próximas horas.

En las labores de extinción trabajan tanto efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid, con 23 dotaciones más unidades de jefatura, como del Ayuntamiento de la capital, que han desplazado once dotaciones. Los medios aéreos, con tres helicópteros movilizados en un primer momento, se han retirado a primera hora de la noche por falta de luz, según han informado fuentes del Gobierno regional.

El puesto de mando de la intervención, desde donde se coordinan todas las labores, se ha instalado en el recinto ferial de Tres Cantos. Igualmente, se han desplegado servicios sanitarios en preventivo.

Desde los servicios de emergencias se ha pedido a los vecinos de localidades cercanas que cierren puertas y ventanas ante la densa humareda y los posibles cambios de viento.