Quién es IlloJuan: edad, profesión, cómo se hizo famoso, dónde vive y su supuesta relación con Lola Índigo

La vida sentimental de Lola Índigo está en boca de todos a raíz de unas imágenes que ha compartido a través de sus redes sociales con un creador de contenido muy popular entre el público joven. Estamos hablando de Juan Alberto García Gámez, cuyo nombre artístico es IlloJuan. Se dedica a hacer conexiones en directo y gracias a su esfuerzo y dedicación ha conseguido convertirse en uno de los profesionales más influyentes de su generación. El influencer tiene 31 años y nació en Fuengirola, un pueblo costero situado en Málaga. Teniendo en cuenta la popularidad de los integrantes de esta noticia, no es de extrañar que el caso se haya vuelto viral.

IlloJuan empezó a ganarse la vida en Internet con el sobrenombre de LMDShow. Este apodo le permitió tener un primer contacto con el gran público. Su objetivo era despertar el interés de la audiencia grabando vídeos sobre videojuegos. No obstante, empezó a tener mucho éxito y comenzó a probar otro tipo de contenidos. Sus fans le convirtieron en una estrella y empezaron a interesarse por su vida personal, fue así como salió a la luz que mantenían una relación sentimental con Masi, streamer y presentadora de la postgala de OT 2023. Es decir, no es la primera vez que Juan Alberto protagoniza una noticia vinculada a su esfera íntima.

Lola Índigo prefiere no hacer declaraciones al respecto, pero tampoco esconde su vínculo con IlloJuan, de hecho ha mostrado unas imágenes en la que aparece a su lado con total normalidad. Habrá que esperar un tiempo para ver si la cantante habla del tema de forma directa. No sería de extrañar que tomase esta decisión porque disfruta de un vínculo especial con sus seguidores, quienes están deseando saber qué está pasando.

El origen de los rumores

Desde que en abril de 2025 aparecieron abrazados en la fiesta de cumpleaños de Lola Índigo, las redes sociales comenzaron a hacerse eco de una posible relación entre la cantante y IlloJuan. Aquella celebración, en la que ambos se mostraron especialmente cómplices, marcó el inicio de una oleada de rumores que no han dejado de crecer desde entonces. Aunque en ese momento ella mantenía una relación sentimental, las imágenes no pasaron desapercibidas y generaron todo tipo de comentarios. Hay que tener en cuenta que Lola quiere que el público se fije en su trayectoria artística, por eso evita dar explicaciones sobre ciertos rumores. La cuestión es que esta noticia no ha dejado de crecer desde que vio la luz.

A los pocos días de la fiesta, ambos coincidieron como protagonistas en una campaña de Fanta, lo que alimentó aún más las sospechas. Para muchos, esa colaboración fue el contexto perfecto para que surgiera algo más que una amistad. La naturalidad con la que compartían planos y la química visible entre ellos hacían difícil ignorar la posibilidad de un vínculo más íntimo.

El 27 de junio, con un viaje a Ibiza junto a Sebastián Yatra y otros amigos, las especulaciones volvieron con fuerza. Las fotografías que circularon en redes mostraban a Lola e IlloJuan compartiendo no solo destino, sino momentos muy concretos: paseos en barco, comidas en grupo y una cercanía que no pasaba desapercibida. Algunos testigos aseguraron que entre ellos había una confianza que iba más allá de una simple amistad.

La última vez que se les vio juntos en público fue en el estadio Santiago Bernabéu, en un partido que atrajo a numerosas celebridades. Esto quiere decir que había muchos paparazzi pendiente de lo que estaba pasando, así que Lola y Juan no pudieron pasar inadvertidos.

Los fans de la cantante le han recomendado que dé un paso adelante antes de que sea demasiado tarde, pues no se trata de una información de la que tenga que avergonzarse y así se ganará el apoyo de aquellos que nunca le han dado la espalda desde que se subió por primera vez a un escenario.

¿Quién es IlloJuan?

Juan Alberto García siempre mostró inquietudes creativas que iban más allá de los estudios tradicionales. Aunque completó la carrera de Derecho y un máster en Derecho Penal, pronto comprendió que su verdadera vocación estaba lejos de los tribunales. Apostó por el mundo del entretenimiento digital, un giro profesional que, aunque arriesgado, le permitió construir una de las comunidades más sólidas del mundo hispanohablante en Twitch. Gracias a este proyecto empezó a generar una serie de ingresos que le posicionaron como una estrella de Internet, incluso despertó la envidia de algunos de sus compañeros, otros creadores de contenido que le empezaron a acusar de vender humo.

Su ascenso definitivo comenzó en 2020, en plena pandemia, cuando el consumo de contenido en directo se disparó. IlloJuan supo aprovechar ese contexto y adaptarse al momento con un estilo cercano y espontáneo que conectó con miles de espectadores.

A lo largo de su trayectoria, ha demostrado una gran versatilidad y una conexión muy genuina con su público. Entre sus hitos destaca haber superado el impacto del directo de Dulceida en los Premios Ídolo de 2021, lo que evidenció su capacidad para trascender nichos y convertirse en un fenómeno transversal. En estos momentos, el protagonista de nuestra noticia es considerado una de las voces más representativas del streaming y ahora podría ganarse un hueco en la crónica social si termina de consolidarse su controvertida relación con Lola Índigo.