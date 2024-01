IlloJuan, obligado a cambiar su número de teléfono tras haberse filtrado el suyo en directo

IlloJuan es uno de los streamers más grandes de nuestro país y todo un referente. En esta última semana, el malagueño se ha hecho viral por un desliz en un directo recientemente en el que sus datos han sido expuestos. Los espectadores se lo han tomado con humor y él también, además de calmado. Fue mientras jugaba en la página de videojuegos Eneba cuando un mensaje emergente filtró sus datos.

El malagueño estaba jugando, como de costumbre, mientras hacía un directo en Twitch. De repente, saltó un mensaje pidiendo que confirmara sus datos, mostrando su teléfono móvil y su correo electrónico. Él, al ver lo sucedido, se rio y actuó con mucha calma: «Eso, efectivamente, ha sido un leak», afirmaba a sus seguidores que se encontraban viendo el directo.

La razón por la que mantuvo la calma en todo momento fue porque IlloJuan ya había previsto que pasar esto en algún momento: «Menos mal que yo esto lo tengo planteado y ya tengo otro teléfono». Además, el streamer contó que esta filtración no es nueva, ya que su número de teléfono, contaba, llevaba rondando por Internet desde el pasado año 2019.

«No sabéis la cantidad de veces que me han llamado en directo y he tenido que disimular porque si no, estaba confirmando que era mi número». Esto ha sorprendido a todos sus fans, ya que no se tenían noticias de esto. Además, ha contado cómo esto le ha servido de ejercicio personal: «Llevaba años haciendo un ejercicio de paciencia mientras me sentía acosado». Ha afirmado que ha llegado a recibir hasta 10 llamadas semanales.

El éxito de Masi, actriz, cantante y pareja del streamer

Masi es también muy querida entre el público y está viviendo la mejor etapa de su carrera profesional. La joven es actriz y dobladora y ha participado en producciones de la talla de Berlín, la precuela de La Casa de Papel en Netflix, donde interpreta a Susi. Sus fans se quedaron boquiabiertos al descubrir la noticia, ya que es un gran salto en la carrera de la actriz, que es la primera vez que participa en un proyecto de este calibre.

Ahora, mientras vive el éxito de la serie en la que participa, es colaboradora en la nueva edición de Operación Triunfo como conductora de la posgala y partícipe en uno de los momentos favoritos del público en las galas: el anuncio del Nómada Favorito de la semana. Masi ha asegurado varias veces que lo que está viviendo es todo un sueño para ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Masi (@masirodriguez)

La malagueña también aparece muy frecuentemente en los streams de IlloJuan, de quien es pareja desde hace aproximadamente 6 años. Por esto, es muy querida por el público, que siempre le pide que se haga su propio canal de Twitch. Por el momento, la joven solo hace un directo al año donde charla con sus seguidores y cuenta anécdotas.