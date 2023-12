‘Berlín’: ¿Cuántos capítulos tiene la serie de Netflix?

A tan solo unas horas del estreno de Berlín, la secuela de La Casa de Papel que se estrenará mañana 29 de diciembre, a tan solo un par de días de Nochevieja. La secuela de la serie española de más éxito de Netflix está a punto de salir y protagonizada por grandes nombres de la industria de la interpretación.

Pedro Alonso protagonizará su propio spin-off acerca de su personaje tan querido de La Casa de Papel que narra el pasado de uno de los líderes de la banda que atracó la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Otros actores como Begoña Vargas, Najwa Nimri o Michelle Jenner también tendrán un papel en la nueva producción de Netflix que está a punto de ver la luz.

Algunos robos, como algunas historias de amor, son irresistibles. BERLÍN, del universo de La casa de papel, llega a Netflix el 29 de diciembre. #BERLINnetflix

Some heists, like some love stories, are irresistible. From the world of Money Heist, BERLIN is coming to Netflix on… pic.twitter.com/w0YlxZx2M9

