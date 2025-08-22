‘First Dates’ vive la cita más esotérica de su historia: «Soy una bruja celta»

Durante los últimos 9 años, el equipo de First Dates nos ha demostrado que nunca es tarde para encontrar el amor. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los formatos favoritos por el público, y las cifras de audiencia lo reflejan a la perfección. Una aventura televisiva que, recientemente, nos presentó a Ana Catherine, una irlandesa de 76 años. La soltera explicó al equipo del programa que se vino a vivir a España muy joven tras enamorarse de un chico español en Londres. «La noche que lo conocí bebí vino, que no estaba acostumbrada, y me acosté con él. Pensé que era un pecado mortal y me casé con él», dijo.

Sin embargo, no fue el hombre de su vida. Ana Catherine se divorció y volvió a su país natal con el objetivo de explorar más su cultura y conocer a nuevas personas. Tras una década allí, la soltera decidió volver a España. Ahora, en First Dates, ha explicado que le gustaría conocer a «alguien educado, fino… No quiero un bruto, ya tuve uno y no quiero más de eso. Quiero una persona sensible». El encargado de recibirla a su llegada al local fue Carlos Sobera, que tuvo la oportunidad de hablar un poco con ella. Un intercambio de palabras donde el presentador le preguntó, con humor, si buscaba a alguien de la realeza. «No, no, soy irlandesa, de la República de Irlanda», le contestó ella.

Ana Catherine le contó a Sobera que tenía sangre vikinga, un dato que no dejó indiferente al vasco. «En Irlanda hay torres altas; los irlandeses se metieron en ellas cuando llegaron los vikingos, pero uno de mis antepasados se quedó fuera. Por eso muchos de nosotros tenemos el pelo rubio de los vikingos», explicó.

Minutos después llegó Ángel, de Guadalajara y también con 76 años, su cita. «Tiene que tener una conversación interesante, algo que tenga fondo. No me interesa hablar de marcas ni vacaciones», comentó el soltero sobre cómo le gustaría que fuera su futura pareja. La primera impresión entre la pareja de solteros fue bastante positiva.

En la mesa del restaurante, ambos comenzaron a hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. Fue entonces cuando Ana Catherine le contó de dónde venía. «Estuve allí 10 años, conociendo mi país y conocí a una mujer con la que tuve una relación de 5 o 6 años», le explicó ella. Un dato que no supuso ningún problema para Ángel.

«Me ha parecido atractiva, en el sentido físico. Cuando la he conocido en los primeros momentos, me ha parecido atractiva mentalmente, y poco a poco me he ido dando cuenta de que es una mujer importante, una mujer preparada y educada. En fin, una señora», opinó el comensal en uno de los totales.

Ana Catherine bromea con su cita de ‘First Dates’ y le dice que le hizo un hechizo

El soltero le había explicado que tenía tos por culpa de la alergia que padece. Pero, tras el plato principal se le quitó. «Te la he quitado yo porque soy bruja, una bruja celta», comentó la irlandesa con humor. Así pues, y tras una velada muy agradable, ambos lo tuvieron claro en la decisión final de First Dates.

«Yo tenía miedo de que la persona fuera grosera y sin educación. Y no es así, es un caballero», comentó Ana Catherine. «Sí, en principio me gustaría tener una segunda cita con Ana porque me parece una mujer interesante y quiero seguir conociéndola», dijo Ángel, por su parte.