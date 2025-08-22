Encontrar el amor en pleno 2025 no está siendo una misión fácil. Por ello, el equipo de First Dates continúa haciendo todo lo que está en sus manos por ayudar a sus participantes a encontrar a su pareja potencialmente perfecta. Un aventura donde, recientemente, los espectadores de Telecinco fueron testigos de la curiosa cita de Carol y Alejandro, dos solteros con ideales muy diferentes. «Si yo llegara a ser la primera presidenta de España, para mí sería increíble. Mi yo de 8 años no se lo creería y estaría muy orgullosa de mí», dijo en su presentación. Así pues, debido a que fue la primera en llegar al local del amor, fue recibida por Carlos Sobera.

«Me metí en esa carrera porque quiero ser la primera presidenta del Gobierno», le contó al presentador. Pues, la joven está estudiando Derecho y Ciencias Políticas. «Sería la primera mujer, por lo que saldría en los libros de Historia y que mis hijos y mis nietos me estudiaran, sería…», comentó emocionada. Eso sí, respecto a la situación política que impera actualmente en nuestro país, la joven lo tiene claro. «No me presentaría con ningún partido político de los que hay en la actualidad, ya me encargaría yo de formar el mío propio con unos nuevos valores que no tomaran por el pito del sereno», dejó claro.

Respecto a su pasado sentimental, la comensal se sinceró. «Soy más insegura. Me ha ido fatal. Me gustan los chicos interesantes, curiosos y divertidos. Me puede más un feo con personalidad bonita que un guapo con personalidad fea», dijo. Ante esto, el equipo de profesionales en el amor de First Dates quiso presentarle a Alejandro.

«Hay un dicho que comenta que en cada grupo de tres amigos está el Golden retriever, el gato negro y el perro salchicha», empezó diciendo en presentación. «Y yo soy el último porque tengo una personalidad saltimbanqui, divertida, alegre, soy un poquito avispado y con carácter», agregó.

La primera impresión entre los participantes no fue mala, pero tampoco la esperada. Al menos, para Carol. «No me ha parecido feo, pero me ha echado bastante para atrás su manera de vestir. Las botas, el pantalón de pitillo, el jersey metido por dentro… No es un chico en el que me fijaría», confesó en uno de los totales.

La pareja de solteros se trasladó hasta su mesa en el restaurante con el objetivo de conocerse mejor. Pero, mientras Alejandro le preguntaba a ella por sus estudios, se percató de la pulsera que llevaba en la mano. Un pequeño detalle de vestuario que fue decisivo para él.

Alejandro sobre las pulseras de Carol, su cita de ‘First Dates’: «Son perjudiciales para colectivos oprimidos»

«Lleva la pulserita con la bandera de España y esa es la pulsera de la discordia. Para mí eso es un poco red flag», comentó el madrileño. ¿El motivo de sus palabras? Lo explicó. «Suele ser una pulsera que se asocia a ciertos comportamientos que, en general, creo que son perjudiciales para colectivos oprimidos», dijo.

Al concluir la cita, Carol se negó a tener una cita con Alejandro. «La diferencia de edad (ella, 19 y él, 27) es muy grande», indicó. Él, por su parte, tampoco quiso volver a quedar con ella. «La pulsera que llevas me ha echado para atrás», sentenció. Unas palabras que dejaron a la soltera sorprendida.