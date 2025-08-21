Un soltero acude a ‘First Dates’ para pedir una cita a Pablo Alborán: «Por favor»

Las puertas del local de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. Un encuentro televisivo al que cada vez acuden más participantes para encontrar a su media naranja. Una aventura que, recientemente, nos presentó a Jairo. El soltero, de 26 años, es un maestro malagueño que acudió al restaurante de Mediaset España con ganas de volver a enamorarse. «Hace unos meses tenía complejo con mi cuerpo, me veía muy delgado y cuando me miraba la espejo no me gustaba. Pero, a día de hoy y gracias al deporte, he podido superar ese complejo y me gusto mucho más», dijo al equipo de cámaras.

En ese momento, Carlos Sobera no se encontraba disponible. Por ello, y como suele suceder, la encargada de recibirlo fue Laura Boado. Sin embargo, la joven no pudo evitar quedarse sorprendida al verlo. «Yo creo que te has hecho un poco viral, me suena un vídeo tuyo… cuéntame», le dijo ella. Ante ello, el participante se sinceró. «Un día estaba aburrido y decidí hacer un vídeo dedicado a Pablo Alborán», confesó. Pero, su historia con el artista malagueño no concluyó ahí. «Decidí pedirle una cita. Lo subí y al día siguiente tenía 100.000 visualizaciones, me llamaron de una radio para acudir a un evento exclusivo con él y allí lo conocí en persona. Muy majo», señaló.

Asimismo, y lejos de dejar pasar esta oportunidad, el soltero le envió un mensaje al cantante. «Pablo Alborán, si me estás escuchando, por favor, concédeme una cita, aunque sea una Coca Cola», dijo con humor. Sin embargo, no fue el artista el que le estaba esperando.

José María, su cita, llegó al local. «Me considero una persona bastante coherente para lo que hay actualmente en el mundo. Sincero, gracioso, empático y me gusta mucho el cachondeo», dijo en su presentación. La primera impresión entre ambos comensales fue bastante desigual. «Me ha parecido un chico mono, pero no es del estilo de los que me suelo fijar por la calle», comentó Jairo al verle.

«Cuando le he visto, físicamente, me ha gustado bastante», opinó José María, de 32 años, por su parte. Ambos aceptaron seguir conociéndose, por lo que se trasladaron hasta su mesa en el restaurante. De esta manera, entre tema y tema, intentaron encontrar gustos en común.

Jairo le hace una cobra a José María en el reservado de ‘First Dates’

Para Jairo es fundamental que su futura pareja haga deporte. Por ello, le preguntó al respecto. «Siempre he jugado mucho al fútbol y formé mi propio equipo», le dijo. Posteriormente, en el reservado, José María intentó darle un beso a Jairo, pero este último le evitó. «Me he sentido un poco Chenoa», comentó el joven.

«Un pico en una primera cita es ir muy rápido», opinó Jairo. Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, los solteros lo tuvieron claro. «Me ha parecido una persona muy interesante», opinó José María. «Es muy simpático y me lo he pasado muy bien», comentó Jairo tras aceptar una segunda cita.