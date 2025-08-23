La comunidad científica desconcertada por estos hallazgos arqueológicos: nadie logra explicar el origen de estos objetos

Nadie ha podido entender o explicar el origen de estos objetos, estos últimos hallazgos arqueológicos desconciertan por completo a la comunidad científica. Tocará estar muy pendientes de una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marcarán estos próximos días. Por lo que, habrá llegado el momento de aposar claramente por una serie de detalles que hasta la fecha nadie hubiera imaginado. El estudio del pasado va añadiendo más datos a esos años en los que la humanidad se empezaba a crear.

Nadie logra explicar el origen de estos objetos

Estos hallazgos arqueológicos desconciertan a la comunidad científica

Los expertos del Centro de Estudios Internacionales Hermes: «Entre los objetos más excepcionales y poco conocidos del British Museum, frente a la sala dedicada a los Sajones, se encuentra la copa de vidrio dicroico que muestra diferentes colores en función de la luz que la atraviesa. Rojo cuando se ilumina por detrás y verde cuando se ilumina de frente. Es el único objeto de vidrio romano (siglo IV) encontrado casi intacto con este tipo de material. Donald B. Harden, conservador del Ashmolean Museum, lo ha descrito como “el vidrio más espectacular del periodo, el más extraordinariamente decorado que haya jamás existido”. La copa es un ejemplar raro y completo del tipo “copa jaula”, o diatretum; meticulosamente cortado y pulido dejando solamente una “jaula” decorativa emergiendo del fondo del vaso».

Siguiendo con la misma explicación: «El efecto dicroico se logra introduciendo dentro del vidrio una muy baja proporción de nano partículas de oro y plata dispersadas en estado coloidal a través del vidrio. Se ha estimado un flujo de 330 partes por millón de plata y 40 partes de oro, en la masa del vidrio de esta copa. El fenómeno que producen estos metales coloidales es que frenan el espectro de ondas del color azul, la luz fría, y dejan pasar, cuando reciben un impulso luminoso, el rojo provocando el cambio de color de la copa, que vuelve a su color natural verde una vez que el efecto luminoso está terminado. Aunque algunos piensan que los artesanos romanos habían logrado este efecto por casualidad, el estudio realizado sobre restos de vidrios dicroicos romanos demuestra que era un procedimiento conocido por los artesanos romanos de alto nivel y que sabían calcular la proporción de nano partículas de oro y plata en estado coloidal en función de la masa del vidrio que se tenía que emplear. Se piensa que los talleres que conocían esta técnica estaban en Alejandría y en Roma. Es evidente que nos encontramos con artesanos de alto nivel tanto en la fabricación de vidrio dicroico como de la escultura de este tipo de vidrio. En cambio, no tenemos ningún texto a día de hoy que nos explique quiénes descubrieron esta extraordinaria fórmula y técnica».

Seguirá siendo un misterio la técnica que se empleó, además de la forma en la que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañe en el futuro, en busca de respuestas que difícilmente podremos tener.