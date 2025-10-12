Un centenar de encapuchados ataca a la Ertzaintza en una contramanifestación a la Falange Española el 12-O

Un centenar de encapuchados ha protagonizado este Día de la Hispanidad una contramanifestación a una concentración de Falange Española por el 12 de octubre, que ha derivado en disturbios y se ha saldado con 17 jóvenes detenidos por agredir a la Ertzaintza. Al menos 20 agentes han resultado heridos a consecuencia de los ataques ejecutados por los encapuchados.

A las doce del mediodía estaba convocada en la plaza de la Provincia de la capital alavesa una concentración de la Falange Española, bajo el lema ‘La unidad de España, ni se vota, ni se negocia’, que ha contado con la presencia de decenas de personas que portaban banderas españolas, coreaban ‘No nos engañan, Vasconia es España’ y hacían el saludo fascista. Los concentrados, que estaban rodeados por un cordón policial y vigilados por un fuerte dispositivo de la Ertzaintza, gritaban ‘Arriba España’ y han acabado cantando el ‘Cara al sol’.

A la misma hora y a unos 650 metros, en la plaza del Arca, se había convocado también una concentración «anticolonial» y «frente a la ola reaccionaria».

Más de un centenar de jóvenes encapuchados y vestidos de negro se han ido acercando hasta la plaza de la Provincia y aledaños, con gritos de ‘Españoles, hijos de puta’, donde ha comenzado el lanzamiento de objetos, como piedras, bengalas y sillas de los bares cercanos, el vuelco y quema de algún contenedor, y enfrentamientos con los concentrados de Falange, lo que ha hecho intervenir con varias cargas a la Brigada Móvil de la Ertzaintza usando material antidisturbio y lanzando pelotas de foam.

La Ertzaintza había movilizado numerosos recursos de la Brigada Móvil, con imágenes de dron y helicóptero para controlar los incidentes desarrollados en varias calles céntricas de la capital alavesa, donde los alborotadores han quemado algunos contenedores urbanos.

Así, ha practicado hasta las dos y media de la tarde 17 detenciones por presuntos delitos de desórdenes públicos. Varios recursos sanitarios también se han dirigido al lugar, plaza de La Provincia y zonas aledañas, para atender a las personas heridas en los incidentes. Una veintena de agentes de la Ertzaintza han resultado contusionados leves y la investigación continúa abierta.