La DANA Alice no da tregua: la AEMET avisa de «no bajar la guardia» en Murcia y Comunidad Valenciana

La AEMET avisa de no bajar la guardia ante una DANA Alice que no dará tregua en Murcia y la Comunidad Valenciana. Son tiempos de aprovechar al máximo este tipo de detalles que serán los que nos marcarán de cerca y pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno en unos días en los que el tiempo puede acabar siendo protagonista. No da tregua un tiempo lluvioso que parece causa estragos, en especial, si tenemos en cuenta que llueve sobre mojado.

La posibilidad de que caigan varios litros de agua de forma continuada en minutos en un mismo punto es lo que preocupa a los expertos que no dudan en darnos una previsión del tiempo que puede cambiarlo todo y que realmente es la que nos hará estar muy pendientes de un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Llega más de una sorpresa del todo inesperada que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener con algunas consecuencias que acabarán siendo del todo inesperadas. No da tregua la DANA Alice, está dispuesta a dar sus últimos coletazos de forma inminente.

La DANA Alice seguirá activa en nuestro país

La realidad es que estamos ante un fenómeno que puede causar estragos y lo hará ante un territorio que realmente puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. Con la mirada puesta a una serie de elementos que van a llegar a toda velocidad y sin duda alguna, acabarán siendo un problema.

Hemos vivido un fin de semana en el que la alerta por lluvias y la reciente fiesta de estos días puede acabar convirtiéndose en un elemento que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca. Habrá llegado el momento de apostar claramente por este cambio de tendencia que puede ser clave.

Estaremos muy pendientes de una DANA que, sin duda alguna, puede acabar generando más de una sorpresa y malestar para aquellos que hayan decidido estar pendientes de una serie de cambios que llegan a toda velocidad. El otoño no entiende de fiestas y menos de la que tenemos hoy por delante.

La inestabilidad, tormentas y lluvias abundantes seguirán poniendo en alerta, parte de Murcia y la Comunidad Valenciana que estará a merced de estas alertas que la AEMET se encargarán de poner en marcha.

La AEMET avisa de no bajar la guardia en Murcia y en la Comunidad Valenciana

Hay algunas partes del país que estarán afectadas por la DANA Alice, este fin de semana han tenido que afrontar los efectos de este fenómeno poco común que nos ha dado un motivo más para estar pendientes de una previsión del tiempo de lo más intensa. Esta recta final del fin de semana será clave para determinar qué es lo que nos está esperando.

Tal y como nos indican estos expertos de la AEMET: Tal y como nos indica la AEMET desde su web: «Cielo muy nuboso con chubascos y tormentas, menos probables en la mitad sur de Alicante y localmente fuertes o muy fuertes y persistentes en el litoral y prelitoral del resto, especialmente en el norte de Castellón; tendiendo a remitir en general la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Viento del nordeste en el litoral, ocasionalmente fuerte en Alicante; en el resto viento flojo de este y nordeste». Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas localmente fuertes o muy fuertes y persistentes en el litoral y prelitoral de Castellón, Valencia y norte de Alicante, tendiendo a remitir la segunda mitad del día».

La comunidad de Murcia puede estar especialmente afectada por esta DANA: «Cielos nubosos, sin descartar chubascos ocasionales, más probables e intensos de madrugada, tendiendo a remitir durante el día. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ascenso. Vientos de componente este, flojos en el interior y moderados con intervalos fuertes en el litoral».

No hay que bajar la guardia ante unas alertas que hoy seguirán estando activas: «El domingo 12, con mayor incertidumbre, es probable que todavía continúen los chubascos localmente fuertes o muy fuertes durante la primera mitad en las mismas zonas, tendiendo a ir perdiendo intensidad a lo largo de la tarde salvo en el entorno de la desembocadura del Ebro, donde podrían ser más persistentes. Es probable que se mantenga la inestabilidad durante los primeros días de la próxima semana en el área mediterránea, con chubascos tormentosos que podrían ser localmente fuertes y persistentes en el entorno del cabo de La Nao, litorales y prelitorales de Cataluña y puntos de las Baleares. En general, se espera que sean más dispersos y menos intensos que en los días anteriores. Existe una alta incertidumbre en la posición de Alice y su interacción con los flujos en superficie, lo que determinará las zonas con mayor adversidad cada jornada, por lo que se recomienda un seguimiento detallado de las actualizaciones de las predicciones y avisos durante los próximos días».