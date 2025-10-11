La DANA Alice cancela 13 vuelos en el aeropuerto de Palma y provoca 23 incidentes en Baleares gestionados por el Servicio de Emergencias 112, desde las 18.00 horas del viernes hasta este sábado mediodía en Baleares.

El aeropuerto de Palma ha registrado de momento un total de 13 cancelaciones debido a las lluvias y tormentas que en el aeródromo de Ibiza ha dejado una cancelación y dos vuelos desviados.

Según han informado desde Aena a los medios de comunicación, hasta ahora el aeropuerto de Son Sant Joan ha registrado un total de 13 vuelos cancelados de los 942 previstos esta jornada.

Además, en el aeropuerto de Ibiza ha habido una cancelación y dos vuelos han tenido que ser desviados. En concreto, un vuelo procedente de Valencia, con destino Ibiza, que ha sido desviado a Palma, y otro procedente de Barcelona que ha regresado al aeropuerto de El Prat.

Debido a las inclemencias meteorológicas, a esta hora continúan los retrasos generalizados, por lo que desde Aena han pedido a quienes vayan a viajar este sábado que mantengan la precaución en los desplazamientos y consulten con su aerolínea el estado de su vuelo.

Según ha informado el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, en declaraciones a los medios, después de una nueva reunión del Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal, del total de incidentes gestionados diez han sido en Ibiza y cuatro en Formentera.

De estos incidentes, destacan las averías eléctricas provocadas por la DANA. Hay que recordar que, en Formentera, un rayo ha cortado una línea eléctrica y ha dejado sin suministro a 576 usuarios. En Ciutadella, son 241 los usuarios afectados por una avería. El balance total es de 576 en Formentera, 272 en Menorca (241 en Ciutadella y 31 en Es Castell), 27 en Ibiza (8 en Santa Eulària, 18 en Sant Josep de sa Talaia y uno en Sant Joan de Labritja), y ocho en Mallorca, todos en Palma.

Los casos de Ibiza y Mallorca están en vías de resolverse en un corto plazo. En el resto, se sigue trabajando.

Asimismo, Gárriz ha reseñado que los puertos están operando con normalidad (ha habido una incidencia en un barco en Formentera pero ésta no tenía relación con la situación meteorológica), al igual que el aeropuerto de Menorca. Los aeropuertos de Ibiza y Palma han sufrido retrasos y cancelaciones.

Desde Emergencias han agradecido finalmente a la ciudadanía, así como a los ayuntamientos y a los distintos organismos y administraciones, que estén siguiendo las recomendaciones, un hecho que, sin duda, reduce los incidentes y facilita la labor de los equipos de emergencia en caso de que tengan que actuar.