La dana Alice deja siete incidentes y suspende infinidad de eventos a su paso por Baleares

La dana Alice continúa afectando este sábado al archipiélago balear, según información del Servicio de Emergencias 112, que apunta que se han registrado un total de siete incidentes desde las 18 horas del viernes hasta las 08 horas de este sábado. Además, como consecuencia de las inclemencias meteorológicas y alerta activada, se han suspendido infinidad de pruebas deportivos y eventos al aire libre.

A través de su cuenta en la red social X, el 112 ha recomendado extremar la precaución y seguir las indicaciones de seguridad ante la previsión de lluvias intensas, especialmente en Ibiza, Formentera y diversas zonas de Mallorca. Además, instan a la población a consultar las actualizaciones de los avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Actualmente, la Aemet mantiene activo el aviso naranja por riesgo importante de lluvias en Ibiza y Formentera, donde se podrían acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 100 litros en tres o cuatro horas. Este aviso cambiará a amarillo desde las 15 horas, con acumulaciones previstas de hasta 20 litros por metro cuadrado. Los avisos amarillos por tormentas también continúan activos en las Pitiusas.

En Mallorca, el Llevant y el norte y nordeste de la isla están bajo aviso naranja, con acumulaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 100 litros en tres o cuatro horas, que podrían bajar a aviso amarillo a partir de las 20 horas. Mientras tanto, en la Serra de Tramuntana, interior y sur de Mallorca, permanecen los avisos amarillos por riesgo de precipitaciones y tormentas.

En Menorca, se mantienen los avisos amarillos por lluvias y tormentas, con acumulaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

El Servicio de Emergencias 112 ha recordado a los ciudadanos que llamen inmediatamente en caso de sufrir cualquier incidente relacionado con las lluvias.