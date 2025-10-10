Baleares en alerta máxima por la DANA Alice: las lluvias pueden ser muy fuertes

Las lluvias pueden ser muy fuertes en Baleares, esta comunidad se pone en alerta ante la llegada de la DANA Alice. Son tiempos de estar preparados para una serie de cambios que serán los que nos afectarán de lleno, de la mano de unas borrascas que no van a parar de llegar. Estamos viviendo uno de los otoños que hasta el momento no hubiéramos tenido en consideración. Un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

La alerta puede ser máxima, ante una previsión del tiempo que nos alejará de lo que sería habitual en esta época del año, en su lugar, vamos a tener que afrontar un marcado cambio de tendencia que puede acabar generando más de una sorpresa inesperada. Son días de visualizar un giro radical que hasta la fecha no pensábamos que podríamos tener por delante, el otoño más radical de los últimos tiempos, parece que llega a toda velocidad y lo hace de la mejor manera posible. Tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar en estos días que tenemos por delante.

Estamos viendo llegar las borrascas más radicales de los últimos tiempos y lo hacemos con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En especial en un fin de semana en el que la movilidad acaba siendo un elemento que hasta la fecha no pensábamos que podría llegar con tanta fuerza.

Son días de estar muy pendientes de un giro radical que hasta el momento no habíamos visto. Pasamos de un ambiente suave y de unas temperaturas que incluso pueden estar por encima de lo que sería habitual para esta época del año, a un giro radical del todo inesperado.

Estas lluvias que pueden acabar de tirar por tierra los planes del fin de semana estarán marcadas por una situación del todo inesperada que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Este cielo despejado que habíamos tenido en días pasados, dejará paso a un cielo nuboso y unas lluvias que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno en estos días que quizás no pensábamos que fueran tan duros.

Baleares activa la alerta roja ante la DANA Alice

Una nueva DANA acabará siendo la que nos afectará de lleno en estos días en los que quizás deberemos estar muy pendientes de un cielo que trae destacadas novedades. Será mejor que estemos listos para la acción, con una mirada puesta a un giro radical que puede ser clave.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Intervalos nubosos con chubascos ocasionales, que en Ibiza y Formentera durante la madrugada podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta. Temperaturas nocturnas en ligero ascenso y diurnas con pocos cambios. Viento moderado del norte y nordeste». Las alertas estarán activadas: «En Pitiusas durante la madrugada, chubascos localmente fuertes con tormenta».

Para el resto de España la situación seguirá la misma tendencia: «Se prevé que la dana Alice siga dejando una situación de inestabilidad en el este y sureste peninsular y Baleares, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que se prevén fuertes y con tormenta, localmente con granizo, en litorales y aledaños de la fachada oriental peninsular y al principio en las islas Pitiusas, con probables intensidades muy fuertes o torrenciales, con acumulados significativos, en zonas del sur de la Comunidad Valenciana y este de Murcia. A lo largo del día los cielos nubosos se extenderán al centro y resto de la mitad sur peninsular, con precipitaciones y tormentas en Ceuta, Melilla y sur de Andalucía en cuyos entornos montañosos es probable que también sean localmente fuertes, y sin descartarlas en otras regiones del centro-sur. Cielos nubosos en el norte peninsular con posibilidad de alguna lluvia débil en el Cantábrico oriental y tendencia a abrirse claros. Poco nuboso en el resto. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas y poco nuboso al sur. Probables bancos de niebla matinales y vespertinos en los principales entornos de montaña de los tercios norte y este peninsular así como en las Béticas. Temperaturas máximas en descenso en el cuadrante sureste peninsular, Alborán y Canarias, con ascensos en el litoral atlántico andaluz, oeste de la Cordillera Cantábrica y Galicia. Mínimas en aumento en Canarias y en el extremo suroeste peninsular, con aumentos en el centro y en la mayor parte de la mitad norte así como Baleares. Pocos cambios en general en el resto».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones y tormentas fuertes en la fachada oriental peninsular así como en sierras sur de Andalucía y al principio en el oeste de Baleares, con probabilidad de ser muy fuertes o torrenciales, con acumulados significativos, en el sur de la Comunidad Valenciana y este Murcia».