El aviso de Mario Picazo para España: el tiempo en España no va a ser igual para todos

Mario Picazo lanza un importante aviso sobre el tiempo en España, no va a ser igual para todos, sino más bien todo lo contrario. Estaremos pendientes de una serie de cambios que pueden ser los que nos afectarán de lleno, con ciertas novedades que serán esenciales. Es momento de apostar claramente por una situación que puede acabar siendo la que nos marcará muy de cerca, con algunas novedades que pueden acabar siendo las que nos afectará en algunos partes del país.

Por lo que, tenemos que estar muy pendientes de unos cambios de temperatura que pueden acabar siendo los que marcarán estos días que tenemos por delante, con la mirada puesta en unos días festivos que tenemos cerca. Es hora de visualizar un cambio de tendencia que puede acabar siendo la antesala de un otoño en el que todo puede ser. Tal y como hemos visto, podemos pasar de un marcado cambio de temperatura que puede llegar en cualquier momento. Mario Picazo no duda en lanzar una importante alerta, España se divide, entre otoño y verano, con algunos matices en algunas zonas del país.

Mario Picazo lanza un aviso para España

Estamos pendientes de una previsión del tiempo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada, con algunas novedades que pueden ser las que nos afectarán de lleno. Será el momento de apostar claramente por una serie de detalles que llegarán si avisar.

El tiempo parece que nos va a dar una seria advertencia que puede acabar siendo la que nos afectará de lleno. Son días de poner sobre la mesa una serie de novedades que pueden ser claves y que quizás nos sumergirán en lo peor de una serie de elementos que pueden acabar marcando estos días.

Es momento de apostar claramente por una serie de detalles que pueden acabar marcando nuestros planes. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar por estos cambios que pueden acabar siendo lo que nos hará estar pendientes de esta previsión del tiempo.

Un experto como Mario Picazo no duda en lanzar un importante aviso que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas. Estos días hemos visto como octubre ha empezado con alertas rojas activadas, pero lo que llega puede acabar siendo peor de lo que dejamos atrás.

El tiempo en España no va a ser igual para todos

No va a ser igual para todos, el tiempo en España nos guarda más de una sorpresa. Será el momento de apostar claramente por una serie de cambios que parece que nos van a visitar antes de lo esperado en estas próximas jornadas. Este fin de semana nos traerá más de una sorpresa del todo inesperada ante lo que está por llegar.

Tal y como nos explica este experto desde su blog de El Tiempo: «Llegan cambios en el tiempo para este fin de semana, aunque la principal noticia va a ser la de las temperaturas que vamos a experimentar en algunas comunidades. En el apartado de lluvia sólo se esperan de forma más notable en el tercio norte peninsular y de forma más aislada en algunos puntos del Mediterráneo y norte de Canarias. Las temperaturas en zonas del sur podrían ser de auténtico veranillo dando pie a la expresión de veroño que se emplea de forma habitual para estas situaciones».

Siguiendo con la misma explicación: «El sábado, un frente atlántico debilitado asociado a la borrasca Amy alcanzará Galicia a partir del mediodía, dejando lluvias que se extenderán durante la tarde hacia Asturias, Cantabria y, ya al final del día, al País Vasco, Navarra y Pirineos. Estas precipitaciones serán en general débiles o moderadas, algo más persistentes en zonas de montaña. Durante la madrugada del domingo, los restos del frente dejarán lluvias dispersas en la cordillera Cantábrica, el alto Ebro y los Pirineos. Con el paso de las horas, la entrada de aire más fresco favorecerá la presencia de chubascos aislados en el Mediterráneo. Desde el norte y este de Cataluña, hasta el norte de la Comunidad Valenciana y también en Baleares, donde incluso podría darse alguna tormenta puntual. En cualquier caso, se tratará de precipitaciones débiles e irregulares. En conjunto, el sábado será más inestable en el noroeste y en el Cantábrico, mientras que el domingo los chubascos se concentrarán en el noreste peninsular, algunos puntos de la costa Mediterránea peninsular y Baleares. La tendencia en general es que el tiempo vuelva a estabilizarse la semana que viene».

Tocará esperar para ver qué es lo que pasa en este fin de semana de grandes cambios en los que el tiempo será uno de los grandes protagonistas de estas jornadas que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede ser clave.