Como cada año, El Conquistador del Caribe regresa a la televisión, siendo ya su 22ª edición. El programa regresa con buenas noticias para sus fans, ya que volverá a tener a Julian Iantzi como presentador, después de que en la edición pasada se quedase fuera tras formas parte de la versión de El Conquistador, que se emitió en TVE. Te contamos todas las novedades y cómo poder ver el estreno.

Este lunes, 12 de enero de 2026, regresa a ETB 2 el reality más duro de la televisión, superando en complicaciones a Supervivientes, de Telecinco. El espacio vasco congrega este año a 31 participantes, todos ellos en gran forma física y siempre con profesiones o aficiones relacionadas con la aventura y el deporte, demostrando que de nuevo este programa no es para cualquiera. A diferencia del espacio de Mediaset, aquí la fama no sirve para absolutamente nada, ya que incluso puede jugar en contra de los participantes, aunque los capitanes de cada equipo suelen ser personajes conocidos por los espectadores, aunque siempre con un perfil muy distinto al de los famosos del universo de Telecinco.

La 22ª edición arrancará esta noche con un programa en directo desde los estudios de la televisión autonómica vasca, siendo un cambio en la mecánica del programa. Hasta ahora, la primera vez que se podía ver en televisión a los concursantes era en su llegada al aeropuerto para poner rumbo al Caribe.

Además de dos concursantes elegidos por los votos en las redes sociales, los elegidos por la organización destacan por ser perfiles muy diferentes entre ellos, lo que asegura los conflictos en el concurso. Entre los elegidos habrá pelotaris, porteras de fútbol, remeras, snowriders, cantantes, gemelos, un imitador de los Peaky Blinders y hasta un concursante ruso. Más complicado lo tendrá Gonza, un argentino que tendrá que viajar desde su país hasta los Haitises para llegar a tiempo al estreno.

En esta primera gala, Patxi Alonso y Lur Errekondo estarán en directo desde los estudios de Bilbao, mientras que Julian Iantzi se encontrará en la República Dominicana para contar desde allí cómo son los campamentos y los juegos que se encontrarán los concursantes.

¿Cuándo se estrena ‘El Conquistador del Caribe 2026’?

En el estudio también estarán otros concursantes míticos como Eider, Eneko, Jokin y Marcela, Binbi, Azu, Seleta y Nahikarita. La primera vez que les podremos ver será este lunes, 12 de enero, cuando desvelarán la identidad de los primeros capitanes.

El Conquistador del Caribe se estrena el lunes a las 22:20 h, en ETB2 en la televisión tradicional y en eitb.eus en su emisión por internet. También se podrán ver todos los programas a la carta en la web de ETB y en la aplicación ETB On a cualquier hora y día.