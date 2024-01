¿Por qué Julian Iantzi ya no presenta ‘El Conquistador del fin del mundo’ de ETB?

Los espectadores de El conquistador del fin del mundo esperan con ansia el arranque de la edición número 20, pero no esperaban que entre las sorpresas hubiese un repentino cambio de presentador. Julian Iantzi ha desaparecido del programa de aventuras de ETB y ha querido dar sus explicaciones ante el asombro de los cientos de miles de espectadores.

Patxi Alonso, productor y presentador hasta ahora de los debates de los miércoles, salta en esta edición a ser el que lleve las riendas en Argentina, donde se ha grabado este año. Fue el propio Alonso el que tuvo un bonito recuerdo a él en estreno del pasado 15 de enero.

Fue esa mención la que ha provocado que Iantxi haya querido dar su versión, comenzando por por dar las gracias por el detalle. «Me han llegado un montón de mensajes interpretando que yo iba a parecer de alguna manera. No, no, para nada. Estoy fuera del proyecto al 100%», así cerraba la puerta a cualquier posible regreso.

Las palabras de Patxi Alonso a Julian Iantzi.#ConquisEstrenoETB pic.twitter.com/Dkfr7mDfVN — Olatz Zubia Zeberio (@Olatz_Zu_Ze) January 15, 2024

Ponía mucho empeño en dejar claro que tampoco la hará como capitán o concursante, algo que también hubiera sido una gran sorpresa para todos. «No sé qué pasará en el futuro, pero lo veo complicado, la verdad. Ojalá me dé con un canto en las narices. Estoy fuera y no me vais a ver», ha confirmado.

Pese a estar fuera del que ha sido su gran proyecto en los últimos años, se alegra de que ahora se ponga en valor su trabajo. «Antiguamente solo hablaban los haters, ahora es a favor y se agradece mucho. Muchas gracias por tenerme en cuenta y las palabras que me habéis dedicado», ha dicho.

No se sabe si este repentino cambio es un castigo por haber saltado a la versión nacional de El conquistador, que se pudo ver en TVE al comienzo de temporada. El reality de aventuras arrancó como una de las grandes sorpresas, pero con el paso de las semanas se fue desinflando hasta quedarse con unas audiencias por debajo de la cadena.

#ConquisEstrenoETB Reconforta saber que te tienen en cuenta, la verdad es que si. Disfrutad de la aventura!! Mila esker guztioi, benetan!💪 @elconquis_etb pic.twitter.com/dpS6xEW2K8 — Julian iantzi 🐦😃 (@JulianIantzi1) January 16, 2024

Muy distinto ha sido la llegada de El conquistador del fin del mundo en esta temporada, que marcó un espectacular 17.5 % de cuota, siendo líder indiscutible en País Vasco. Pese a la salida de Julian Iantzi, su carismático presentador, parece que no le ha pasado factura.