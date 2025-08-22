Avance del capítulo de ‘Valle Salvaje’ de hoy: Bernardo se muestra contundente con el duque y le lanza una grave amenaza

No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 21 de agosto, los espectadores pudieron ser testigos del capítulo 237 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo, la revelación que el duque le hace a Victoria sobre Adriana le sienta muy mal a la joven. Y es que, cae enferma de gravedad.

Todos están preocupados por ella, pues no saben qué es lo que le sucede. Leonardo está haciendo todo lo que está a su alcance para que Bárbara lo perdone. Un camino que no está siendo nada fácil. Amanda va en busca de Bárbara, pues quiere saber qué le ha hecho a su hijo. Asimismo, lejos de quedar aquí, vemos como Bernardo, por fin, toma las riendas de su destino. Una decisión que no ha sido fácil, pero que ha tomado de manera contundente.

¿Qué sucede en el capítulo 238 de ‘Valle Salvaje’, que se emite hoy, viernes 22 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo, al final, Victoria consigue hacer lo que se propone. La mujer ha logrado que Úrsula forme parte de su plan. Pero, lejos de dejarlo ahí, le da donde más le duele. Pues, así llevará a cabo su cometido sin ningún tipo de inconveniente.

Martín, Francisco y Pepa se proponen vivir un divertido encuentro juntos. Pero, lo que estaba pensado para ser un día de feria entre amigos, acaba con un tremendo enfrentamiento entre ellos. Un conjunto de situaciones a la que hay que sumar que Bernardo decide reunirse con el duque. Pues, tiene pensado marcharse, pero no lo hará sin dejarle claro una cosa. Una contundente amenaza con la que no le dejará alternativa.

Sea como sea, lo que está claro es que la serie se encuentra en uno de los puntos más importantes de su trama. Lo que suceda en los próximos episodios será clave para el destino de los protagonistas. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.