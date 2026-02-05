La Feria de San Isidro 2026 presenta sus carteles con Roca Rey como protagonista principal

Esta noche se ha celebrado como cada año la tradicional Gala de San Isidro para dar el pistoletazo de salida a la nueva temporada en la Plaza de toros de Las Ventas.

Bajo el lema de «Madrid el corazón del toreo» abrió la gala una vez más, por tercer año consecutivo, Ramón García en esta ocasión junto a Gemma Camacho.

Estuvieron presentes todos los toreros actuantes en la próxima feria: José María Manzanares, Alejandro Talavante, Tomás Rufo, Sebastián Castella, Olga Casado, entre otros. Además de representantes del ámbito social, deportivo y cultural, amantes de la Tauromaquia.

La gala, como es habitual ha tenido su respaldo institucional de la mano de la presencia de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida. A lo largo de toda la ceremonia se reivindicó en cada discurso la defensa de la Fiesta Nacional, entre ellos Almeida: «Madrid es una ciudad universal y que acoge el mundo de la Tauromaquia en mayúsculas, la cultura del toro, la cultura de la fiesta nacional», mencionó el alcalde durante su discurso.

En esta ocasión el torero peruano Roca Rey, ha sido el elegido en ser el protagonista del cartel de la feria. Un cartel hecho por el icónico fotógrafo de moda Valero Rioja, quien ha sido capaz de plasmar una auténtica obra de arte representando el cambio general que está atravesando el mundo de la Tauromaquia actualmente. El peruano dedicó unas palabras de agradecimiento por haber sido elegido la estrella del cartel en esta edición, como imagen de muchos jóvenes que aman la Fiesta por él.

Además, se entregaron los premios Plaza 1, este año los galardonados fueron: el premio de la ganadería de la Temporada fue para Jandilla; premio Juventud y Tauromaquia se lo entregó Florito a su hijo quien hereda su legado como nuevo mayoral de la Plaza, Álvaro Fernández; premio Mujer y Tauromaquia fue para Mariló Montero y como colofón final a la entrega de premios, Sergio Ramos, premiado con el galardón como embajador de la Tauromaquia, quien ha demostrado ser un gran defensor de la Fiesta tanto fuera como dentro del ámbito futbolístico. Recogió el premio en su honor su amigo Alejandro Talavante, quien este año celebra sus veinte años de alternativa.

Acto seguido se desvelaron los carteles de la nueva feria. Esta edición la forman un total de 31 festejos, de ellos, 26 formarán el ciclo principal de San Isidro (del 8 de mayo al 6 de junio), a los que se añaden la Corrida In Memoriam dedicada a Ignacio Sánchez Mejias (7 de junio), la Corrida de la Beneficencia (14 de junio), y los tres festejos que abrirán la Feria de la Comunidad de Madrid (del 1 al 3 de mayo) donde se celebra la tradicional corrida Goyesca.

Cerró la gala Isabel Díaz Ayuso reivindicando su defensa de la fiesta. Recalcó que: «Esta región va a ser la gran casa de la Tauromaquia, aquí se viene a ser libre, ¿libertad para qué? Para vivir», cerrando así una gran gala que abre una temporada más en el coso madrileño.

Los carteles de la nueva temporada son los siguientes:

Feria de la Comunidad de Madrid:

– V 01/05: Novilladas con picadores. David López, Álvaro Serrano y Joel Ramírez (Ganaderías de la CAM)

– S 02/05: Corrida Goyesca. Uceda Leal, El Cid y Javier Cortés (El Pilar)

– D 03/05: Novillada con picadores. Mario Arruza, Cristian González y Juan Alberto Torrijos (Couto de Fornilhos)

Feria de San Isidro 2026:

– V 08/05: Alejandro Talavante, Juan Ortega y Tristán Barroso -confirmación- (Núñez del Cuvillo)

– S 09/05: Miguel Ángel Perera, Daniel Luque y Tomás Rufo (La Quinta)

– D 10/05: David Galván, Román y Gonzalo Caballero (Conde de Mayalde)

– M 12/05: Tomás Bastos, Martín Morilla y Álvaro Serrano (Montealto)

– X 13/05: Antonio Ferrera, Calita y Jesús Enrique Colombo (Partido de Resina)

– J 14/05: Sebastián Castella, Daniel Luque y David de Miranda (El Parralejo)

– V 15/05: Diego Urdiales, Fortes y Fernando Adrián (El Torero)

– S 16/05: El Cid, Álvaro Lorenzo y Manuel Diosleguarde -confirmación- (La Quinta)

– D 17/05: Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Fernando Adrián (Fuente Ymbro)

– M 19/05: Pedro Luis, Mario Vilau y Julio Norte (Fuente Ymbro)

– X 20/05: Juan Leal, Juan de Castilla y José Carlos Venegas (Saltillo)

– J 21/05: José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado (Puerto de San Lorenzo)

– V 22/05: Sebastián Castella, Emilio de Justo y Tomás Rufo (Victoriano del Río)

– S 23/05: Andy Cartagena, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza (Ángel Sánchez y Sánchez)

– D 24/05: Fortes, David de Miranda y Víctor Hernández (Alcurrucén)

– M 26/05: Emiliano Osornio, Pedro Montaldo y Julio Méndez (Conde de Mayalde)

– X 27/05: Isaac Fonseca, Molina y Jarocho (Pedraza de Yeltes)

– J 28/05: Diego Urdiales, Roca Rey y Bruno Aloi -confirmación- (Juan Pedro Domecq)

– V 29/05: Morenito de Aranda, Alejandro Talavante y Pablo Aguado (Garcigrande)

– S 30/05: Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens (Guiomar Cortés de Moura)

– D 31/05: Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Paco Ureña (Adolfo Martín)

– M 02/06: Gómez del Pilar, Pepe Moral y Damián Castaño (José Escolar)

– X 03/06: José Garrido, Ismael Martín y Samuel Navalón (Lagunajanda)

– J 04/06: Emilio de Justo, Borja Jiménez y Víctor Hernández (Jandilla)

– V 05/06: Uceda Leal, Pablo Aguado y Clemente (Juan Pedro Domecq)

– S 06/06: Morenito de Aranda, Román y Fernando Adrián (Victorino Martín)

– D 07/06: Borja Jiménez, en solitario (Domingo Hernández y Victoriano del Río)

– D 14/06: Alejandro Talavante, Roca Rey y Víctor Hernández (Victoriano del Río)