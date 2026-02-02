Ayuso avisa que Sánchez busca un reemplazo de la población española con «movimientos masivos irregulares»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido a la llamada teoría del reemplazo que defiende Irene Montero y Pedro Sánchez como una estrategia del Gobierno de la nación para «sustituir a la población nativa por movimientos masivos irregulares». «El Gobierno necesita ciudadanos pobres que necesiten dependencia», añadía.

«España tiene 10 millones de inmigrantes, eso es el 20% de la población y todo lo que se hace al margen de la Ley no puede funcionar bien. Lo que el Gobierno de Sánchez y Podemos quiere son inmigrantes pobres, de subsidio para que siempre dependan del Gobierno y ganar votos. Esto no se hace por humanidad, sino por electoralismo. El Ejecutivo no protege sus fronteras, sino que hace dejación de funciones», ha explicado Ayuso esta mañana en una entrevista en Telecinco.

Así, la líder regional considera que no se puede dar legalidad a un proceso que «no ha pasado por un juzgado» y ha avisado de que esto crea «muchos problemas». Considera la presidenta que lo que busca el Gobierno es «una inmigración de subsidio», además de insistir en que se busca «manipular los censos y retorcer la verdad».

A ello, ha añadido que se crearán «problemas extraordinarios» a las comunidades autónomas, que se encargan de gestionar la sanidad, los colegios o las residencias. «No son ya los que están, a los que nunca les negaríamos la sanidad, por supuesto. Es todo lo que puede venir en un país donde faltan médicos», ha alertado.

Caos ferroviario

La líder de los populares en Madrid también se ha referido al caos ferroviario que vive España y al último accidente de tren que acabó con la vida de 46 personas en Adamuz y por el que nadie del Gobierno ha asumido responsabilidades.

«Ha temido que morir mucha gente para que se conozca todo lo que no se ha hecho en el sistema ferroviario. España está «gobernada por una mafia con un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por encima de la ley y del orden», ha espetado Ayuso.

«Apagones, boicot a la vuelta ciclista, el sistema ferroviario… damos la imagen de país en decadencia», ha continuado explicando en una entrevista con Ana Rosa Quintana.

«Los ministros son muy chulos y muy prepotentes y por eso nadie dimite. Es el ministerio de Transportes donde estaban los asuntos más turbios: la llegada de Delcy a Barajas de una manera ilegal…se han dedicado todo este tiempo a colocarse en ese ministerio, desviar dinero, se han dedicado a desinvertir en el sistema ferroviario. Esta coalición corrupta nos va a llevar al desastre».

Reforma masiva

Por otro lado, Ayuso ha insistido en que España necesita una reforma masiva y que todo lo que el Gobierno está haciendo mal, ella lo va apuntado para cuando lleguen las elecciones. «El proyecto de Sánchez está moribundo en España entera».

Al hilo de esto, la presidenta se ha referido al decreto ómnibus del Ejecutivo y ha explicado por qué su partido no votó a favor. «El PP no hubiera votado en contra si hubiera separado pensiones y okupacion. Mezclarlo es perverso», ha dicho. «Usa el decreto ómnibus como escudo social con el objetivo de hacer la trampa», añadía.

Misa en la Almudena

La presidenta de la Comunidad de Madrid también ha criticado este lunes que se le acuse de «confrontar» con el Gobierno y el presidente, Pedro Sánchez, con la misa celebrada en la Catedral de La Almudena por las víctimas en Adamuz, que coincidió en día y hora con el funeral de Huelva al que asistieron los Reyes. Ayuso ha recordado que no estaba en su mano elegir la fecha, ya que no es ella la que «manda en la Iglesia».

«Que alguien me explique por qué pedir que haya una misa por los muertos en los trenes es confrontar con Sánchez. ¿Qué tendrá que ver este señor conmigo en esta situación? No lo logro entender», ha afirmado la presidenta.

Así, ha censurado que el Gobierno pueda cometer «todo tipo de barbaridades y de atropellos con impunidad» y organizar «operaciones de Estado que han dado la vuelta al mundo» pero se le acuse a ella de «confrontar» por pedir una misa por las víctimas de Adamuz.

Al hilo, ha defendido que es la Iglesia la que tiene que decidir cuándo quiere celebrar sus misas y no cuando quiera ella. «¿A mí de qué me sirve que se celebren las dos de manera simultánea? No sé qué tengo que ganar en nada de eso», ha trasladado. Además, ha recordado que cuando ella pidió la misa, no había ninguna otra celebración pedida en Huelva, sino que fue a posteriori.

A la vez ha criticado que se utilizara la propia misa en La Almudena y el dolor de las víctimas para «insultar» al Gobierno madrileño volviéndola a llamar «asesina», por el caso de las residencias.