Ignacio Barrón, el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios que investiga la tragedia de Adamuz (Córdoba), en la que hubo 46 fallecidos y cientos de heridos, ha señalado directamente a la gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente: «Hay muchas cosas que no se han mantenido».

Barrón será el encargado de dirigir la investigación en la que se aclarará la causa del impacto entre dos convoys de alta velocidad en la línea que conecta Sevilla con Madrid. En un primer momento, a las 19:45 horas del pasado 18 de enero, se produjo el descarrilamiento de un Iryo, que invadió el carril contiguo provocando su posterior choque con un tren Alvia, que se saldó con un resultado fatal: 46 muertos.

A ojos del presidente de la CIAF, todo apunta a que el origen del accidente fue un problema en la soldadura que unía los raíles antiguos con la vía renovada por Adif, empresa pública gestora de la infraestructura y dependiente de Transportes.

«Lo más probable es que lleguemos a que sea un fallo de ejecución y de inspección de la soldadura», ha desvelado Barrón en una entrevista en El Diario de Huesca. Aun así, ha matizado que aún «hay que comprobarlo» y que «no se puede ser frívolo».

Entre otras cosas, según el presidente de la CIAF, se revisará «si es que no hicieron lo que había que hacer, si es que se hizo mal la soldadura, si los operarios que la hicieron están muy especializados, qué empresa lo hizo, para quién».

Renovación integral: «no es verdad»

El ministro de Transportes aseguró que a mediados de 2025 se había terminado una «renovación integral» de la vía del AVE que conecta Madrid con Sevilla, la más antigua de la red. Sin embargo, más tarde se demostró que no se habían sustituido todos los raíles, sino que se habían empalmado carriles más antiguos con otros más modernos.

Barrón ha rebatido al ministro y ha asegurado que «no es verdad» que se hubiera producido una renovación integral. «Hay muchas cosas que no se han mantenido. Vamos a empezar a meter el dedo en la llaga», ha advertido el máximo dirigente de la CIAF.

En ese sentido, asegura que «cuanto más rápido sea el servicio» y más velocidad alcance el AVE, más inspecciones se hacen necesarias. «En este país somos muy dados a cortar cintas, pero nunca cortas la cinta de ningún mantenimiento», ha lamentado Barrón.

También se ha quejado del elevado precio de los billetes de AVE: «El precio de los billetes de alta velocidad es lo que está por las nubes, me parece indigno y no es un clamor que hay sólo en España, sino también en Francia, Bélgica, etc».

A ojos del presidente de la CIAF, un trozo de esos billetes ya está «pagado en la declaración de la renta y con ayudas europeas». «No puede ser que lo vuelvas a pagar para que a Adif le salgan las cuentas», ha remachado.

El tren gratis, «compra de votos»

Asimismo, Barrón cree que el dinero que se gasta en sufragar los abonos de transporte es «una compra de votos» y «de voluntades». Una medida que ha renovado Transportes a finales de 2025 para el ejercicio posterior, al que se ha sumado la creación del abono único para viajar por todo el transporte estatal por 60 euros al mes.

Por último, ha señalado también a la cartera de Puente por los problemas en la alta velocidad: «Antes se cuidaba mucho el servicio, es un conjunto que se ha degradado de forma tremenda». «Es falta de inversión adecuada, bien hecha, y de gestión», ha apostillado el dirigente de la CIAF.

«La sociedad traga todo, pero tendría que haber una rebelión popular para que no se vuelva a hablar de dinero sin decir a qué corresponde», sentencia el responsable de la investigación de Adamuz.