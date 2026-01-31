Adif, dependiente del ministro de Transportes, Óscar Puente, incluyó en su normativa técnica interna la integración de «la defensa contra el cambio climático» a la hora de construir, mantener y desechar las vías del ferrocarril. Así consta en la modificación de «la metodología para el análisis de la vulnerabilidad, riesgo y adaptación a los efectos del cambio climático» realizada en 2024, un año después de la entrada del ministro en el Gobierno de Sánchez. Por tanto, es la imposición en vigor: «la defensa contra el cambio climático» en todas las obras de la red ferroviaria española –incluida la Alta Velocidad–, cuestionada por las graves deficiencias que acumula ante la insuficiente inversión en mantenimiento.

El anterior documento relacionado con el cambio climático en la norma de la empresa era de enero de 2020. En él, no constaba la necesidad de integrar esta lucha en la infraestructura. Sin embargo, tras la llegada de Puente, en enero de 2024, Adif incluyó un apartado titulado «ciclo de vida de la infraestructura ferroviaria», en el que establece esta necesidad.

Este nuevo apartado comienza describiendo lo siguiente: «La gestión del ciclo de vida de la infraestructura es el proceso de planificación, organización, coordinación y verificación eficaz y eficiente de un proyecto a lo largo de todas sus fases, desde la planificación, la ejecución y la explotación, hasta su desmantelamiento». El término «explotación» incluye su mantenimiento.

Es decir, el ciclo de vida de la infraestructura ferroviaria, entre la que se incluyen las vías de Alta Velocidad titularidad de Adif, contempla desde la preparación de los proyectos hasta el desmantelamiento de los materiales ya instalados. Así, tras detallar esto, el documento escrito ya en tiempos de Puente especifica que todo ese proceso debe de tener una perspectiva contra el cambio climático.

Puente y el cambio climático en Adif

«La defensa contra el cambio climático debe integrarse en la gestión del ciclo de vida de la infraestructura», reza la normativa interna de la compañía. «De esta forma, es importante entender en qué fase o fases de desarrollo se encuentra la infraestructura a evaluar, de manera que la defensa contra el cambio climático se considere en la fase más temprana que sea posible, considerando las fases del ciclo de la infraestructura y las actividades de desarrollo de la misma», sentencia.

Este texto no aparece en la edición anterior, por lo que es un añadido en tiempos de Puente para tener en cuenta la defensa contra el cambio climático en toda la vida de la infraestructura de Adif, incluidas las vías por donde pasan los trenes.

No obstante, éste no fue el único cambio de la norma técnica interna de Adif que se hizo al entrar Puente. Tal y como publicó este periódico, entre esas modificaciones realizadas hace dos años también se encuentra la eliminación de dos métodos de revisión de las soldaduras por ultrasonidos.

En este caso, la llegada del actual ministro de Transportes supuso dejar sólo el «osciloscopio» y dejar de mencionar el «carro o walking stick» y los «vehículos de auscultación dotados de sistemas de medición de defectos internos de carril mediante ultrasonidos de múltiples sondas.

Además, otro de los cambios de 2024 fue la autorización del uso de soplete a la hora de «preparar los extremos de los carriles a soldar» en las vías de la infraestructura ferroviaria española, algo que puede ser una causa de fisura, como admite la propia empresa pública en su reglamento interno.

En una lista de posibles defectos en la vía y sus causas, la empresa pública asegura que una «fisura del alma en la unión del cordón» puede estar ocasionada por un «corte de carril realizado con soplete en dos o más veces o con variación de presión».

Por otro lado, en tiempos de Puente también se eliminaron las «auditorías de control de proceso» semestrales de traviesas de madera que estaban obligadas a hacer los suministradores de traviesas de madera que no realizaran «directamente la fabricación del producto».