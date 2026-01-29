La izquierda convierte en una encerrona a Ayuso el funeral por las víctimas de Adamuz en Madrid con gritos de «¡asesina!»

La misa funeral celebrada este jueves en la Catedral de La Almudena de Madrid ha acabado convertido en una encerrona de la izquierda a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha sido increpada a su llegada a la seo con gritos de «¡asesina, asesina». También se ha escuchado cómo le lanzaban frases como «¡funeral para las víctimas de las residencias!», por parte de un pequeño grupo de personas, una de las acusaciones que más repite la izquierda contra Ayuso.

La misa funeral en la catedral de La Almudena fue convocado por la presidenta de la Comunidad de Madrid como respuesta al homenaje civil por las víctimas de la catástrofe ferroviaria que convocó Moncloa y que luego tuvo que suspender ante la indignación de las víctimas por la urgencia en organizarlo.

La misma Díaz Ayuso aseguraba esta semana que «si el accidente de Adamuz hubiera sido en el Metro de Madrid, ya me estarían llamando ‘asesina’».

La Catedral de La Almudena de Madrid ha acogido este jueves una misa en honor a todas la víctimas del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), pedida al Arzobispado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y que ha coincidido en el tiempo con el funeral de Huelva que han presidido los Reyes.

En una carta, la presidenta madrileña propuso al Arzobispado de Madrid la celebración de una misa funeral al considerar que sería «de enorme alivio y acompañamiento para quienes tanto quieren a las víctimas, y también, un loable gesto en recuerdo de estas», una petición que aceptaron desde la Provincia Eclesiástica de Madrid.

A la eucaristía asisten el presidente del Senado, Pedro Rollán, miembros del Gobierno regional; el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida; la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Desde Más Madrid confirmaron su ausencia.

La dirección regional de Voz ha dejado en manos de cada representante del partido la decisión de asistir, o no, a la misa funeral «a título personal», una asistencia que hasta el momento había confirmado el portavoz en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith.

La presidenta reivindicó este homenaje de la capital porque el dolor «es compartido por todos los españoles» y no se puede dividir «por 17 regiones». «Somos un pueblo que está ahora mismo profundamente dolido por lo que ha pasado», expresó.