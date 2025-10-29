Moncloa convierte el acto de las víctimas en una encerrona a Mazón con Sánchez parapetado tras el Rey

El funeral de Estado por las víctimas de la DANA, organizado por el Gobierno, ha acabado convertido en una encerrona al presidente valenciano, Carlos Mazón, que ha sido increpado por varios familiares. Algunos asistentes le han gritado «asesino, cobarde y rata» durante varios minutos sin que, en ningún momento, el equipo de Protocolo de Moncloa lo impidiese, en aras de lograr un acto libre de connotaciones políticas, como reclamaban las familias. Así, lo que debía ser un solemne homenaje a las víctimas de la DANA se ha convertido en una manifestación politizada contra Mazón. Esto ha provocado la reacción de otros familiares, que han pedido que no se politice el acto.

Moncloa ya había excluido al presidente de la Generalitat del encuentro que los Reyes han mantenido con diez representantes de asociaciones de víctimas de la DANA -elegidos por Moncloa- en los minutos previos al inicio del acto. En ese saludo sí ha participado Pedro Sánchez.

Ha sido justo después cuando algunos familiares han comenzado a proferir gritos contra Mazón, en el interior del Museo de las Ciencias, donde se celebra el funeral de Estado. «Viniendo aquí te ríes de nosotros, sinvergüenza», se ha podido escuchar, entre otros gritos.

En contraposición, Sánchez ha aprovechado la presencia de los Reyes para evitar los posibles abucheos, pues el presidente socialista ha entrado en el pabellón junto a los monarcas. En ese momento, los asistentes han aplaudido a los Reyes y, justo después, ha sonado el himno de España.

Encuentro con las víctimas

Moncloa ha rectificado este miércoles el programa inicial del acto, incluyendo el saludo de los Reyes a los familiares de las víctimas, que no estaba previsto en un principio. El Gobierno se ha encargado de elegir a los representantes de las asociaciones. En ese saludo sí ha participado Pedro Sánchez, además de otras «autoridades del Estado», como la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán y la presidenta del Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló. Este encuentro ha tenido lugar en una sala adyacente al pabellón principal donde se celebra el funeral y ha durado unos diez minutos.