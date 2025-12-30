El presidente de Murcia reivindica el diálogo frente a los que como Sánchez «levantan muros»

Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, ha pedido un 2026 con «menos ruido y más soluciones» y por «tender puentes donde otros levantan muros» en su discurso institucional de fin de año. El líder del Ejecutivo murciano ha destacado que «cree firmemente en el diálogo, en sumar en lugar de dividir».

López Miras ha comentado la «polarización» de la sociedad, y se ha mostrado convencido de que «la mayoría de los ciudadanos no pide gritos, sino soluciones, entendimiento y estabilidad». Y ha recordado el discurso de Navidad del Rey Felipe VI. «Nos corresponde a todos preservar la confianza en nuestra convivencia democrática», ha asegurado el jefe del Ejecutivo autonómico en su discurso para los murcianos.

El presidente de Murcia ha analizado algunos de los «retos importantes» que ha afrontado su Gobierno durante 2025 y a los que seguirá enfrentando el próximo año. Desafíos que afectan «a la vida diaria» de los ciudadanos de la Región, entre los que ha nombrado la reforma del sistema de financiación autonómica, la defensa del trasvase Tajo-Segura y las infraestructuras necesarias frente a fenómenos meteorológicos extremos. «Son retos que este Gobierno va a defender con la firmeza que la Región de Murcia y su gente merecen», ha prometido López Miras.

El presidente popular ha aprovechado para hacer también balance de 2025 y ha destacado algunos de los datos positivos, como la creación de empleo o de empresas. López Miras ha puesto en valor que «son muchas las personas que encontraron una oportunidad laboral a lo largo del año, y que entre ellas haya más de 9.000 mujeres y cerca de 19.000 jóvenes significa algo muy claro: que muchas personas han podido empezar a construir su futuro aquí».

«También es una buena noticia que cada día nazcan nuevos proyectos empresariales, porque emprender es confiar, y es creer en la estabilidad y en el futuro», ha agregado. «Son datos positivos, pero no podemos conformarnos», ha concluido.

El presidente ha remarcado también que la sociedad, y especialmente los jóvenes, reclama «respuestas claras» a problemas como el acceso a la vivienda: «Porque cuando alguien se forma, encuentra empleo y aun así no puede independizarse, algo no funciona como debería», afirmó, recordando que «por eso hemos impulsado medidas para facilitar el acceso a una vivienda asequible. Y seguiremos trabajando, con diálogo y acuerdos, para que esas soluciones sean reales».