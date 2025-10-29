Zarzuela gana el pulso a Moncloa: los Reyes saludarán a las víctimas de la DANA en una «sala adyacente»

Zarzuela ha ganado el pulso a Moncloa. Los Reyes Felipe y Letizia sí saludarán finalmente a representantes de familiares de víctimas de la DANA antes del funeral de Estado, aunque el Gobierno ha impuesto condiciones: el encuentro tendrá lugar «en una sala adyacente» del Museo Museo de las Ciencias, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, lejos de las cámaras y del acto principal.

Se trata de una rectificación en toda regla. El programa original del Gobierno no contemplaba ningún saludo a las familias, pero Casa Real ha forzado esta modificación de última hora. El encuentro se producirá sobre las 17:45 horas, unos minutos antes del inicio de la ceremonia, y solo con «representantes» de familiares que previsiblemente seleccionará el propio Ejecutivo.

La maniobra de Moncloa responde al pánico a que se repita otro episodio como el de Paiporta, donde Sánchez sufrió una humillación pública cuando los vecinos indignados le recibieron con insultos y lanzamiento de barro. Para evitar cualquier arranque de ira similar, el Gobierno ha blindado el protocolo: el saludo será restringido, en una sala apartada y sin presencia de medios de comunicación.

Sin embargo, este encuentro no será con todas las familias afectadas, sino únicamente con «representantes de familiares» que, previsiblemente, seleccionará el propio Gobierno, organizador del evento. Además, el saludo se llevará a cabo en una «sala adyacente», según figura en el nuevo programa, alejado del acto principal y presumiblemente fuera del alcance de las cámaras de televisión y la prensa.

El cambio de protocolo resulta especialmente significativo: el saludo tendrá lugar después del encuentro con las autoridades asistentes, pero antes del homenaje cívico. Esta decisión rompe con la tradición habitual en funerales de Estado, donde los Reyes saludan a los familiares al finalizar la ceremonia.

Todo apunta a que el Ejecutivo pretende que este saludo se produzca sin cobertura mediática. Para garantizarlo, ha confinado a los periodistas en dos áreas muy concretas y ha restringido severamente sus movimientos dentro del recinto hasta la conclusión del acto.

El funeral, que coincidirá con el primer aniversario de la catástrofe, arrancará a las 18 horas, con la previsión de que se prolongue durante alrededor de una hora.

Sin Mazón

Los monarcas serán recibidos por Pedro Sánchez y se trasladarán a una sala de espera, donde saludarán a autoridades; posteriormente se acercarán a la sala adyacente, donde los Reyes y Sánchez saludarán a representantes de familiares de víctimas de la DANA. Será un saludo muy breve, de apenas unos quince minutos, según el programa del Gobierno. Moncloa no ha previsto que en el saludo de los Reyes y Sánchez a las víctimas de la DANA esté el presidente valenciano, Carlos Mazón.

El temor de Moncloa es que se repita un episodio similar al de la visita a Paiporta, el 3 de noviembre del año pasado, donde explotó la tensión y enfado de los vecinos con el presidente socialista. Sánchez, cabe recordar, huyó del lugar dejando solos a los Reyes, que sí continuaron el recorrido por la localidad, saludando y abrazando a las víctimas.