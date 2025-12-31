A qué hora es el sorteo La Grossa de fin de año de Cataluña: horario y dónde ver por televisión, radio y online

Cada final de año en Cataluña, una de las tradiciones más esperadas, además de las uvas, es el sorteo de La Grossa de Fin de Año, que se celebra cada 31 de diciembre con la ilusión de comenzar el año con buena fortuna. Este sorteo, organizado por Loteries de Cataluña, se ha convertido en una cita ineludible para muchas familias y grupos de amigos que compran billetes o participaciones con antelación. Más allá del deseo de ganar, la participación colectiva refuerza el sentido de comunidad y la atmósfera festiva que rodea las celebraciones de fin de año en toda la comunidad.

Conocer la hora exacta del sorteo es fundamental para quienes siguen el evento en directo o consultan luego los resultados. Saber a qué hora se celebrará el sorteo permite organizar la velada de Nochevieja con tranquilidad, especialmente si se comparte la experiencia con personas que viven fuera de Cataluña. La Grossa no solo tiene un valor económico, sino también cultural, y su celebración en un momento concreto de la jornada forma parte de la tradición que acompaña el cierre de año. A continuación, se detalla en qué momento exacto tiene lugar el sorteo, por qué se elige esa hora y cómo se puede seguir de forma oficial.

La hora oficial del sorteo de La Grossa de fin de año

El sorteo de La Grossa de Fin de Año de Cataluña se celebra siempre el 31 de diciembre, generalmente al mediodía, y este año está fijado para las 13 horas. Aunque la hora específica puede variar ligeramente cada año, el objetivo es que los resultados queden publicados con suficiente antelación al cierre del año y antes de que comiencen las celebraciones de Nochevieja familiares y festivas.

Esta programación permite que tanto los ganadores como los participantes que siguen el sorteo de forma presencial o a través de medios digitales puedan conocer los números agraciados sin interferir con las actividades propias de la noche del 31.

Esta decisión de horario no es casual. La Generalitat de Cataluña, a través de Loteries de Cataluña, busca que el sorteo tenga una visibilidad máxima y que pueda ser seguido con tranquilidad por la ciudadanía. Además, programarlo en la mañana del día 31 permite a los medios de comunicación cubrir el evento en tiempo real y a los compradores verificar sus billetes con antelación antes de iniciar las celebración de Año Nuevo.

Elección de la mañana del 31 de diciembre para el sorteo de La Grossa de fin de año

Elegir la mañana para celebrar La Grossa tiene varias razones de peso. En primer lugar, programar el sorteo en la primera parte del día facilita que participantes de todas las edades y circunstancias familiares puedan atenderlo sin interferir con compromisos sociales de la tarde y la noche. Por ejemplo, muchas personas utilizan la mañana del 31 para ultimar compras, preparar comidas familiares o reunirse con amigos, por lo que conocer los resultados temprano permite ajustar planes si se ha ganado algún premio.

Además, separar la hora del sorteo de los actos propios de la noche de Nochevieja evita la saturación de contenidos y competiciones con otros eventos televisivos o festivos.

Cómo seguir La Grossa en directo

La forma más habitual de seguir La Grossa en directo es a través de los canales oficiales de Loteries de Cataluña. La entidad suele publicar información actualizada en su página web institucional y en sus perfiles de redes sociales, donde se transmiten los momentos más importantes del sorteo.

Para quienes no pueden acudir a las administraciones o puntos de venta, la transmisión online es una opción accesible y fiable y que se puede seguir especialmente si se está fuera de España por las vacaciones de Navidad.

Los medios comunicación regionales y autonómicos, como es en este caso TV3, ofrecen cobertura informativa del sorteo en directo, con entrevistas, comentarios y análisis de números premiados, lo que aporta contexto y facilita la comprensión del resultado.

También se puede ver en 3Cat la redifusión del sorteo para no perderte nada, y durante las noticias en el canal sobre ello 3Cat Info. Esta difusión mediática no sólo hace más visible el sorteo, sino que también contribuye a reforzar su arraigo social.

Verificación de resultados tras el sorteo

Una vez celebrada La Grossa a las 13 horas del 31 de diciembre, los resultados oficiales se publican en plataformas fiables como la página oficial de Loteries de Cataluña y otros portales vinculados a la Generalitat. Es importante consultar fuentes acreditadas, ya que existen sitios no oficiales que pueden ofrecer información incorrecta o desactualizada.

Siempre se debe verificar el resultado a través de organismos oficiales para evitar fraudes o malentendidos. Esto asegura que los números premiados se consulten de forma precisa y segura.