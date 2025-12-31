Cortes de tráfico y todas las calles cortadas en Madrid por Nochevieja y Campanadas 2025

Madrid ya tiene listo el dispositivo especial para la de hoy, que es una de las noches más multitudinarias del año. La Puerta del Sol se volverá a llenar de gente en unas horas, dispuesta para despedir 2025 por todo lo alto y, como es lógico, todo el entorno del centro cambia su funcionamiento para dar cabida a miles de personas. Este año, además, el Ayuntamiento y la Policía Nacional han afinado más las medidas ya se ha anunciado que sólo va a estar permitida la entrada a 25.000 personas. No se trata sólo de organizar las Campanadas, sino de evitar cualquier problema en una noche en la que hay mucho ambiente. Será entonces importante saber cuáles van a ser los cortes de tráfico esta Nochevieja y también las calles cortadas.

El plan se ha trabajado durante semanas y como ya se hizo ayer para las preuvas, todos los servicios de emergencia participan en él: Policía Municipal, Policía Nacional, SAMUR-Protección Civil, Bomberos, Samur Social. En total, unas 600 personas desplegadas en puntos clave. La idea es clara: que la celebración sea fluida y que cualquiera que se acerque a Sol lo haga sabiendo qué se va a encontrar. Y conviene saberlo porque a partir de las nueve de la noche de Nochevieja todo cambia. Metro y Renfe dejan de parar en Sol, EMT desvía líneas y comienzan los controles.

Cortes de tráfico y todas las calles cortadas en Madrid por Nochevieja 2025

Este año se ha anunciado que el aforo de la Puerta del Sol no podrá superar las 25.000 personas. Es una cifra calculada para que la plaza no llegue a niveles de saturación que puedan resultar peligrosos. Para controlar ese aforo, Protección Civil llevará un conteo manual de quienes entran y salen, algo que se hará justo en el primer perímetro de seguridad.

A las 21:00 horas se produce el primer gran cambio. Sol se cierra al transporte. Los trenes continúan circulando, pero pasan de largo, y los autobuses adaptan recorridos. Después, los agentes desalojarán la plaza por completo para empezar con los filtros de acceso. A partir de ahí ya no se podrá entrar libremente, sino que se tendrá que hacer por los cuatro puntos establecidos.

Primer cinturón: controles estrictos en los accesos

El primer anillo rodea directamente la plaza. Allí se van a revisar las mochilas, se comprueba que no entren botellas de vidrio, petardos, bengalas ni nada que pueda ser un riesgo. Es un control exhaustivo y, además, con cacheos superficiales. Todo con el fin de evitar problemas dentro del recinto.

Los cuatro accesos habilitados serán:

Carrera de San Jerónimo

Calle Alcalá

Calle Mayor

Calle Arenal

El resto de calles que desembocan en Sol se reservan para evacuación, de modo que no se podrá acceder por ellas salvo para entrar a cafeterías y restaurantes del entorno. Si el aforo se completa, estos accesos se cierran. En ese momento, paneles móviles colocados en lugares estratégicos como Callao, Sevilla, Mayor o Jacinto Benavente informarán de que ya no se puede entrar.

Segundo cinturón: calles cortadas y desvíos

El segundo perímetro, situado unos cincuenta metros más afuera, ordena la llegada del público. Aquí ya entran en juego los cortes de tráfico y las restricciones peatonales. Las calles afectadas serán:

Tetuán – Tahona de las Descalzas

Maestro Victoria

Preciados

Carmen – Rompelanzas

Salud

Tetuán – Plaza del Carmen

Montera

Aduana

Victoria

Espoz y Mina

Carretas

Bolsa

Esparteros

Postas

En este anillo se desvía a la gente hacia los accesos oficiales y se evitan entradas improvisadas. Para emergencias, se habilitarán pasillos con vallas entre las calles Correo y Carretas, justo delante de la Casa de Correos. También se vallarán fuentes, estatuas y elementos navideños para impedir que el público se suba a ellos.

Un despliegue de 600 personas en Nochevieja

SAMUR-Protección Civil contará con unos 50 profesionales en la Puerta del Sol desde última hora de la tarde y hasta después de que comience el nuevo año. Tendrán unidades de soporte vital avanzado y básico, vehículos de intervención rápida y equipos preventivos preparados ante cualquier incidencia. A ellos se suman los cuatro equipos que apoyan los filtros y el control de aforo.

Los Bomberos del Ayuntamiento también trabajarán con todos sus efectivos disponibles y Samur Social estará pendiente de personas vulnerables, menores extraviados o situaciones en las que se necesite asistencia adicional. Todo se coordinará desde un centro instalado en la sede de la Comunidad de Madrid, donde estarán representantes de todos los servicios.

Por último, el mensaje del Ayuntamiento y de la Delegación del Gobierno es muy claro. Quien quiera vivir las Campanadas desde dentro de la plaza debe llegar con tiempo. Los controles son lentos por la revisión de mochilas, el aforo está limitado y los accesos pueden cerrarse en cualquier momento. Además, este año se insiste especialmente en evitar objetos voluminosos que puedan retrasar la entrada. Se trata del mismo dispositivo que se aplicó ayer con las preuvas, donde ya se demostró la coordinación entre cuerpos con la intención de que la noche sea festiva y segura para todos.