OKDIARIO en la misa funeral de Huelva: «En las 45 familias hay tragedias gordísimas»

Un equipo de OKDIARIO se desplazó a Huelva para vivir la misa funeral celebrada en el Pabellón Carolina Marín por las 45 personas que murieron en el trágico accidente de tren de Adamuz. Los familiares de las víctimas mostraron su intención de «luchar desde la serenidad» por «saber la verdad» de lo ocurrido la tarde del domingo 18 de enero.

En la misa, los familiares despidieron a sus hijos, a sus hermanos, a sus nietos, a sus abuelos, arropados por el Rey Felipe VI y por la Reina Letizia. También estuvieron acompañados por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

En representación del Gobierno, sólo estuvo la vicepresidenta María Jesús Montero. Los grandes ausentes fueron el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transporte, Óscar Puente.

Las familias de las víctimas quieren respuestas

Las familias piden respeto, pero también quieren respuestas. Quieren una mirada humana para que no se les olvide y que los responsables no miren para otro lado y que no se olviden de sus familiares que perdieron la vida entre esas vías de tren.

Una de las supervivientes al accidente relató a OKDIARIO cómo vivió la tragedia: «La verdad es que fue un momento trascendental y que pensaba que me moría básicamente, pero bueno, gracias a Dios lo pude contar y estoy aquí».

Sobre la celebración de la misa funeral, la joven lanzó un emotivo mensaje: «Es un recuerdo para la gente que no tuvo tanta suerte como yo. Ha sido una misa muy correcta, acorde a lo que Huelva se merece».

Otra mujer afectada por la tragedia destacó la tragedia que viven muchos familiares y lo duro que ha sido la misa funeral: «Si no fuera por el apoyo recibido, no habríamos podido aguantar esto. En las 45 familias hay tragedias gordísimas y gracias a ese apoyo y a ese cariño hemos aguantado».