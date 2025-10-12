Más de 2.000 personas llevaron en volandas al diestro sevillano Morante de la Puebla en su salida a hombros por la calle Alcalá hasta el Hotel Wellington tras anunciar que se retira de los ruedos cortándose la coleta en la Plaza de Las Ventas. Su triunfo se prolongó durante horas tras su salida a hombros por las calles de la capital, con todos sus aficionados esperando a que saliera a saludar desde su hotel. Minutos más tarde de su llegada, Morante de la Puebla se asomó al balcón principal para dirigirse a todos sus aficionados agradeciéndoles el cariño por haberle acompañado hasta allí.

La estampa ha sido una de las más emocionantes. Fue el mismo hotel donde se vistió de luces por la mañana y por la tarde para afrontar una jornada que ya es historia en la Tauromaquia y en Las Ventas. Tuvo que salir hasta en dos ocasiones al balcón para despedirse de los aficionados que seguían agolpados en los aledaños el hotel madrileño.

Morante de la Puebla se ha retirado por sorpresa este domingo 12 de octubre en Las Ventas. El diestro sevillano se cortó la coleta en la plaza madrileña tras una carrera superlativa y una temporada espectacular. El torero ha brindado este 12 de octubre en Las Ventas su primer toro, el segundo de la tarde, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: «Va por usted y por todo lo que defiende. Es usted una valiente», ha proclamado, provocando una ovación cerrada del público antes de iniciar la lidia. Su segundo, el cuarto de la tarde, se lo ha brindado al presidente de Vox, Santiago Abascal. En este segundo astado, Morante ha sufrido una cogida, que ha hecho que su cuadrilla lo llevase a la enfermería de la plaza. Después ha vuelto al ruedo entre aplausos del público para hacer una faena antológica en la que ha cortado dos orejas y ha salido por la Puerta Grande.