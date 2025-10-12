Morante se corta la coleta en Las Ventas tras una carrera superlativa y una temporada espectacular

Morante de la Puebla se ha retirado por sorpresa este domingo 12 de octubre en Las Ventas. El diestro sevillano se corta la coleta en la plaza madrileña tras una carrera superlativa y una temporada espectacular. El torero ha brindado este 12 de octubre en Las Ventas su primer toro, el segundo de la tarde, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: «Va por usted y por todo lo que defiende. Es usted una valiente», ha proclamado, provocando una ovación cerrada del público antes de iniciar la lidia. Su segundo, el cuarto de la tarde, se lo ha brindado al presidente de Vox, Santiago Abascal. En este segundo astado, Morante ha sufrido una cogida, que ha hecho que su cuadrilla lo llevase a la enfermería de la plaza. Después ha vuelto al ruedo entre aplausos del público para hacer una faena antológica en la que ha cortado dos orejas y ha salido por la Puerta Grande.

El cartel lo han completado Fernando Robleño (en su despedida de los ruedos) y Sergio Rodríguez con seis toros de la ganadería de Garcigrande. Los tres han acudido a Las Ventas para poner el broche de lujo de la Feria de Otoño en el Día de la Hispanidad.

El gesto del torero de la localidad de Puebla del Río con la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha interpretado como un mensaje de gratitud a Isabel Díaz Ayuso, conocida por su defensa pública de la tauromaquia y su política de respaldo al sector cultural y ganadero vinculado al mundo del toro.

Ayuso se deja ver de forma habitual en diferentes plazas de toros. Durante la pasada legislatura, su Ejecutivo incrementó las ayudas a las escuelas taurinas y mantuvo la tauromaquia como parte del patrimonio cultural autonómico. En distintos discursos, la presidenta ha defendido que «la libertad también consiste en poder disfrutar de los toros».

La cogida de Morante de la Puebla

El sevillano ha sufrido una brutal voltereta cuando estaba con la capa con el cuarto toro de la tarde. El diestro sevillano estaba bordando un soberbio recibo. Entonces, en una chicuelina, el toro se lo llevó por delante. El sevillano cayó sobre el hombro izquierdo y el cuello. En un primer momento, se ha quedado conmocionado e inmóvil sobre el albero.

A pesar de la dureza del percance, el diestro trató de mantenerse en el ruedo para continuar con la lidia. Su cuadrilla se lo ha llevado a la enfermería y después ha vuelto al ruedo para terminar la faena.

Una faena en la que ha bordado el toreo, en la que ha sacado a relucir lo mejor de una forma de torear única e irrepetible. Las dos orejas y la vuelta al ruedo fueron el preludio de un gesto que nadie esperaba: el de cortarte la coleta y poner fin a una carrera legendaria.