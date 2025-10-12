Morante de la Puebla se ha cortado la coleta este domingo por la tarde 12 de octubre en Las Ventas. El torero de La puebla del Río se ha cortado la coleta la última tarde de la Feria de Otoño de Las Ventas este domingo, después de brindarle dos toros a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al presidente de Vox, Santiago Abascal. En la misma tarde, Morante de la Puebla sufrió una cogida en el segundo toro, y terminó la tarde cortando dos orejas, lo que le otorgaba Puerta Grande. Así ha sido el momento en el que Morante de la Puebla se ha cortado la coleta ante 23.000 aficionados al toro en la plaza de Las Ventas.

Morante se dirige al ruedo a las siete y media de la tarde

A las 19:37 horas, tras cortar dos orejas al cuarto astado de la tarde, el sevillano se dirigió al centro del ruedo de Las Ventas. Lo hizo después de sufrir una cogida, que hizo que su cuadrilla tuviera que llevarlo a la enfermería. Después de atenderlo, el diestro sevillano decidió volver al ruedo. Entonces, nadie sabía lo que iba a venir después: Morante se iba a despedir cortándose la coleta.

La plaza de Las Ventas en silencio

Los 23.000 aficionados que habían acudido a ver al sevillano se quedan en silencio antes de que Morante de la Puebla se cortase la coleta por sorpresa.

Morante con gesto solemne se corta la coleta

Con un gesto solemne, Morante de la Puebla se corta la coleta entre la emoción y el silencio absoluto. En Las Ventas no se escucha nada.

Las Ventas rompe en un aplauso al sevillano

Pocos segundos después, la plaza de Madrid rompe en un aplauso.

Morante no aguanta las lágrimas

Morante de la Puebla llora ante el público de Las Ventas de Madrid, arropado por su cuadrilla que le intenta consolar.