Muere el torero Rafael de Paula a los 85 años

El torero Rafael Soto Moreno, conocido por el nombre Rafael de Paula, ha muerto a los 85 años de edad. El matador, nacido en Jerez de la Frontera el 11 de febrero de 1940, ha fallecido este domingo después de una carrera en los ruedos en la que influenció a varias generaciones con su arte en el ruedo. Su carrera estuvo marcada por altibajos y por la polémica.

Tras conocerse la noticia el Ayuntamiento de Jerez ha mostrado su pesar a través de la alcaldesa, María José García-Pelayo. «El cielo abre su Puerta Grande para recibir a un jerezano de leyenda. Nos deja Rafael de Paula, genio del toreo y del arte, que llevó con orgullo el nombre de Jerez por todo el mundo», ha dicho García-Pelayo.

El nombre de Rafael de Paula, considerado una de las figuras más singulares y personales del toreo moderno, admirado tanto por su estética como por su concepción del arte taurino, quedó asociado a una forma de torear marcada por el compás, el duende y la lentitud, lo que le convirtió en un referente para varias generaciones de aficionados y profesionales.

De Paula debutó en 1957, en Ronda, donde tres años después, en 1960, tomó la alternativa de manos de Julio Robles y con Antonio Ordóñez como testigo. No fue hasta 1974 que se confirmó en Madrid, con José Luis Galloso como padrino.

El matador se retiró de los ruedos el 18 de mayo de 2000, en una corrida en su Jerez natal en la que no dio muerte a sus dos toros. En 2002 el Ministerio de Cultura le concedió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes por su reconocida trayectoria y su aportación al mundo de la cultura.