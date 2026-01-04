Desplome brutal de las temperaturas la noche de Reyes en estas zonas de España

La noche de Reyes llega un importante descenso de las temperaturas en estas zonas de España. No se creen lo que está por llegar, un importante cambio de tendencia que puede ser el que nos afectará de lleno, en esta recta final de unas fiestas en las que todo puede ser posible. Será el momento de empezar a prepararnos para lo peor. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden afectarnos de lleno en estos primeros días de vacaciones y en este tipo de días en los que todo puede ser posible.

El tiempo puede ser lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que todo puede ser posible. Será el momento de empezar a prepararnos para lo peor, con una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos marcará muy de cerca. Un giro radical que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podría llegar a ser una dura realidad. Son tiempo de saber qué pasará una noche de Reyes que puede ser la más fría del año.

Llega un desplome brutal de las temperaturas

Las temperaturas van a sufrir un importante descenso de las temperaturas que puede afectarnos de lleno. En estos días en los que todo puede ser posible, en estos días en los que la situación puede cambiar por momentos, con un giro radical que puede ser esencial.

Una novedad destacada que puede convertirse en un plus de buenas sensaciones. Una especie de novedad que puede acabar siendo lo que nos marcará en estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Es hora de conocer lo que está por llegar en estos días en los que el invierno nos guarda más de una sorpresa del todo inesperada. Con un cambio de tendencia que puede ser lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede llegar a ser posible.

Son tiempos de cambios y de empezar a ver llegar este giro radical que, sin duda alguna, podremos descubrir en uno de los primeros grandes temporales del año. La borrasca Francis nos acompañará en la noche del año en la que llegan los Reyes y quizás también la nieve en estas zonas.

La noche de Reyes llegará este cambio

La AEMET no duda en decirnos lo que nos está esperando en estos días que hasta la fecha no pensábamos que podrían empezar a prepararnos en estos días de invierno en el que todo puede ser posible. En estos días en los que empezaremos la recta final de estos días tan especial en un momento en el que el frío será una realidad.

Tal y como explican estos expertos en esta alerta por frío: «Aunque todavía existe incertidumbre sobre la cobertura espacial e intensidad de las nevadas, se espera que el lunes 5 de enero se alcance el punto álgido de este episodio. Las nevadas más significativas se concentrarían en áreas de interior de la mitad este peninsular durante la primera mitad del día, donde podrían darse prácticamente a cualquier cota. También podrá nevar débilmente en zonas bajas del centro peninsular, con menores impactos asociados. Por otro lado, el progresivo role del viento a componente norte sobre la fachada cantábrica ocasionaría aquí una intensificación de las nevadas a partir de mediodía, con cotas en torno a los 400-600 m. En cuanto a los espesores, se podrían alcanzar localmente los 5 cm en el sur de Aragón, este de Castilla La Mancha e interior de la Comunidad Valenciana, así como en el entorno de las sierras prelitorales catalanas y de Pirineos. El martes 6 de enero el escenario más probable indica que la borrasca Francis tenderá a debilitarse a medida que se desplaza hacia el Mediterráneo central, por lo que las nevadas remitirían a primeras horas en el tercio este y cuadrante sudeste peninsular. Sin embargo, se espera que continúen en áreas de la vertiente cantábrica favorecidas por la persistencia de los vientos húmedos de componente norte, ascendiendo la cota a lo largo de la tarde».

Siguiendo con la misma explicación: «Por último, cabe destacar que con la entrada de la masa de origen ártico se producirá en los próximos días un descenso notable de las temperaturas, tanto en las máximas como en las mínimas. De esta forma se espera que las heladas se generalicen en gran parte del interior peninsular durante el lunes 5 y el martes 6, siendo moderadas en amplias zonas de las mesetas y localmente fuertes en torno a los principales sistemas montañosos, especialmente del área pirenaica». Tocará estar atentos a lo que puede pasar en estas próximas horas en las que el frío acabará siendo una realidad.