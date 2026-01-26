Prohens se pliega a Mónica García y ya tiene su ‘lista negra’ de médicos objetores del aborto

El Govern balear de Marga Prohens ya ha cumplido. OKBALEARES ha podido saber de fuentes del Consolat de Mar que Baleares ha acabado obedeciendo ante las amenazas de la ministra de Sanidad, Mónica García, y ya ha elaborado la lista negra de médicos objetores ante los abortos.

Lo ha hecho fuera del plazo marcado por el ultimátum de la ministra, pero ha acabado cumpliendo la ley, como siempre ha defendido la consellera Manuela García. Eso sí, la lista se quedará en la Conselleria de Salut y no se entregará al ministerio cumpliendo también con la confidencialidad obligada.

Con esta decisión, Prohens deja sola a Isabel Díaz Ayuso. La Comunidad de Madrid sigue en rebeldía y no tiene ninguna intención de elaborar la lista reclamada desde el Ministerio. Es la única autonomía rebelde tras la decisión de Baleares de obedecer al requerimiento.

El Ministerio de Sanidad ha presentado una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la negativa del Gobierno de la Comunidad de crear un registro oficial de trabajadores sanitarios que aleguen objeción de conciencia para no participar en interrupciones voluntarias del embarazo, cumpliendo así una amenaza que ya había adelantado el año pasado la ministra Mónica García.

La demanda, interpuesta por la Abogacía del Estado ante la sala de lo contencioso-administrativo, plantea que el Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso no ha acatado el requerimiento efectuado por Sanidad en octubre para crear ese Registro de Personas Objetoras de Conciencia.

Hace casi dos meses, la consejera balear de Sanidad declaraba a OKBALEARES que esta comunidad autónoma acabaría creando el registro, pero que en ningún caso estaría elaborado en el plazo exigido por la ministra (2025) ni sería entregado a Madrid. Baleares ya ha cumplido durante este mes de enero.

En la lista negra figuran los médicos que no desean llevar a cabo la interrupción del embarazo sin respetar su libertad profesional. En el año 2023 se registraron 100.000 abortos en España.