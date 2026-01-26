AEMET señala un patrón anómalo en el País Vasco: los expertos avisan de un cambio que descoloca incluso a los modelos predictivos

Los expertos avisan de un cambio que descoloca incluso a los modelos predictivos, la AEMET señala este patrón anómalo en el País Vasco. Este tipo de detalles pueden acabar siendo los que nos marcaran por completo cada paso que debemos. Con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo esenciales. Este tiempo que tenemos por delante, puede dar lugar a importantes novedades que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar.

Es un invierno para el que quizás no estamos del todo preparados, sin duda alguna, nos estamos sumergiendo de lleno en una época del año en la que no paran de llegar borrascas. Una tras otra, nos están dejando una serie de elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Por lo que, quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante con ciertos elementos que pueden convertirse en un plus de buenas sensaciones. Un elemento que puede convertirse en este plus de detalles que quizás hasta el momento no sabíamos que teníamos por delante. Llega un marcado cambio de tendencia en el día a día que puede acabar siendo el que nos hará ver este patrón anómalo en el País Vasco que la AEMET señala.

Los expertos avisan de un cambio que descoloca incluso a los modelos predictivos

Hasta a los modelos predictivos podemos tener este cambio que descoloca a más de uno. Sin duda alguna, podremos empezar a tener en consideración algunos elementos que acabarán marcando una diferencia importante. En estos días en los que cada detalle cuenta, todo puede ser posible.

Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que acabará marcando una diferencia importante. Es hora de apostar claramente por una previsión del tiempo de la AEMET que nos ayudará a salir de casa con todas las garantías posibles.

Debemos estar muy pendientes de una serie de peculiaridades que pueden darnos ciertos detalles que serán esenciales. Es hora de conocer qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada cambio de tendencia puede ser una realidad.

Pasaremos de una recuperación de las temperaturas a un nuevo y marcado descenso, de una manera que quizás nos costará creer y que puede acabar siendo lo que nos ayudará en estos días.

Llega un importante patrón anómalo en el País Vasco

Las alertas de la AEMET están activadas en un País Vasco que se sitúa en la puerta de entrada de la mayoría de los elementos que pueden cambiarlo todo. Sin duda alguna, estaremos ante un giro radical que puede convertirse en la antesala de algo más, de una situación cambiante que nos golpeará con fuerza.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Nuboso o cubierto. Lluvias débiles y algún chubasco en el litoral al principio, y generalizados por la tarde que tienden a remitir al final del día. Temperaturas máximas en ascenso ligero en los litorales, más acusado en Vizkaia, y con pocos cambios en el resto. Viento flojo de componente sur en el interior y moderado en el litoral. Rachas fuertes en el litoral al principio y muy fuertes en zonas altas del interior al final». Las alertas estarán activadas ante un fuerte viento que puede incluso ser peligroso: «Rachas muy fuertes en zonas altas del interior al final del día».

Para el resto de España la situación puede ser incluso peor: «Se prevé que la Península y Baleares sigan bajo una intensa circulación atlántica. Aunque por la mañana se esperen menos precipitaciones en el centro y este peninsular, se mantendrá nuboso. Desde las horas centrales, un nuevo frente asociado a una borrasca atlántica entrará por el oeste y barrerá la Península, dejando cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones que pueden afectar a toda la Península, excepto el arco mediterráneo y Baleares, donde no se esperan o de forma muy débil. Serán fuertes y persistentes, con acumulados notables en el noroeste, oeste del sistema central y con menor probabilidad en otras montañas. En Galicia se esperan, además de los mayores acumulados, un deshielo y que ocasionalmente vayan acompañadas de tormentas. La cota de nieve irá aumentando de oeste a este, pasando de 900/1100 m en el tercio norte y 1100/1500 m en el resto a quedar por encima de 2000 m. Sólo se esperan nevadas en el Pirineo, con acumulados significativos al principio, y en cumbres de montañas de la mitad norte. En Canarias, cielos poco nubosos.

Nieblas y brumas en zonas elevadas al paso del frente. Temperaturas máximas en ascenso generalizado, salvo en el Ebro, donde predominarán los descensos. Mínimas en ascenso, excepto en áreas puntuales del noroeste de Castilla y León y el Cantábrico; notables en amplias zonas de la mitad sur. Sin cambios significativos en Canarias. Heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte».