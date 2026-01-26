El secretario general de Vox y líder de la formación en Cataluña, Ignacio Garriga, estalla contra el Gobierno de la Generalitat ante el caos ferroviario en el que esta sumido el servicio de los Rodalies, tras una nueva incidencia por segunda vez este lunes a las 7:24 horas en el centro de control de Adif de la Estación de Francia (Barcelona), tras suspenderse el servicio sobre las 6:30 horas, media hora sólo después de haberse reactivado tras un fin de semana paralizado por una incidencia en dicho centro de control.

Tras varios días exigiendo responsabilidades al Gobierno de Illa, el de Vox ha exigido la dimisión de todos los responsables. La gota que colma el vaso, según la formación, es el teletrabajo, la opción planteada desde el Ejecutivo catalán ante los nuevos suspensos parciales que se han decretado este lunes de nuevo.

Suspenden el servicio ferroviario hasta en dos ocasiones en lo que llevamos de mañana y ahora, el gobierno de Illa plantea como única solución el teletrabajo. Esto ni es gestión ni gobierno. Han destrozado todo lo que tocan. ¡Que dimitan todos y se sienten en un juzgado! https://t.co/DhMUlqgDDM — Ignacio Garriga (@Igarrigavaz) January 26, 2026

Para los de Vox, resulta indignante que el teletrabajo haya sido la «única solución» a la suspensión hasta en dos ocasiones del servicio ferroviario. «Esto ni es gestión ni gobierno. Han destrozado todo lo que tocan. ¡Que dimitan todos y se sienten en un juzgado!», ha denunciado al punto de la mañana de este lunes en sus redes sociales.

Garriga apunta a que ante la paralización del sistema ferroviario que utilizan unos 8 millones de personas en Cataluña, la posición del Gobierno autonómico debe ser las dimisiones y asumir responsabilidades penales.

«No queremos comparecencias ni ruedas de prensa», denuncia señalando que esto ya no era suficiente ante lo que el presidente de Vox, Santiago Abascal, calificó de «tercermundialización», apuntando Garriga que «un país está en proceso de tercermundialización no sólo por el estado ruinoso de sus infraestructuras, sino porque los responsables resultan impunes». «No lo permitiremos. El gobierno criminal del PSOE debe pagar», añade.

El caos ferroviario en Cataluña comenzó el pasado martes, cuando un tren de la línea R4 colisionó contra un muro de hormigón desprendido sobre la vía entre las localidades de Gélida y Sant Sadurní d’ Anoia. En el accidente, murió el maquinista y resultaron heridos decenas de personas, dos de ellos muy graves y una treintena más de diversa consideración.

Desde entonces, el Gobierno catalán ha llegado a suspender en varias ocasiones todo el servicio ferroviario, y en los últimos días parones en varios puntos, mientras se han ejecutado en esta última semana 23 actuaciones de urgencia en 7 líneas de la red. El papel de los maquinistas denunciando «el mal estado de las infraestructuras» está siendo determinante para presionar al Gobierno catalán.